Коронавирус вдвое увеличит количество утечек личных данных компаний

Вспышка коронавируса во всем мире сказалась не только на фабриках по производству электроники – многие компании переводят своих сотрудников на удаленный режим работы. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что такой шаг негативно скажется на сфере хранения данных и личной безопасности пользователей.

По мнению специалистов из области сохранения данных, источниками слива данных третьим лицам часто становятся сотрудники компании. На фоне эпидемии коронавируса, по сотрудниками, что работают дома, не ведется контроль со стороны отдела безопасности, а отсутствие коллег рядом может стать дополнительным фактором.

Интересно На eBay купили военный ноутбук и обнаружили на нем секретные программы и документацию

Страшно даже представить, что банки или ИТ-гиганты окажутся неготовыми к новой угрозы – работы по дому. Мы весь прошлый год наблюдали, как недостатки в построении информационной безопасности крупнейших компаний приводили к катастрофическим утечкам данных пользователей и другой информации. А сейчас мы просим сотрудников работать из дома и даем все необходимые доступы,

– заявил руководитель компании в сфере кибербезопасности.

Эксперт отметил, что дома сотрудники различных организаций не защищены от спам-атак и фишинга, а также от взлома рабочих компьютеров злоумышленниками. По его словам, уже сейчас киберпреступники заполнили электронную почту множества пользователей сообщениями, содержащими вредоносные коды.

Как уберечь свои данные и данные компании

Чтобы минимизировать риск потери конфиденциальных данных, специалисты рекомендуют установить на компьютеры сотрудников, работающих удаленно, антивирусные программы и VPN-доступ к учетным записям с двухфакторной аутентификацией, а также обновить софт и IT-оборудованик, обеспечивающие работу организации.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно