Lego спародировала Samsung Galaxy Fold, создав собственный гаджет-конструктор

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Lego Fold и Samsung Galaxy Fold
Lego Fold и Samsung Galaxy Fold / Фото из социальных сетей

Компания Lego сделала пародию на гибкие смартфоны. Она разработала конструктор, который можно складывать пополам, как книгу. Необычная игрушка получила название Lego Fold – это своеобразная отсылка на телефон Samsung Galaxy Fold, который тоже имеет такую функцию.

Разработчики игрушки на своей странице в Twitter написали, что их конструктор можно считать бюджетным вариантом Samsung Galaxy Fold, ведь его цена составляет 69,99 долларов, а смартфон стоит почти две тысячи долларов.

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В Lego отметили, что 5-дюймовый складной корпус превосходит новинку Samsung с ее 4,6-дюймовым внешним экраном. В компании также добавили, что у их девайса никогда не заканчивается заряд батареи.

Стоит добавить, что так называемый набор Pop-Up Book состоит из 859 деталей разных размеров и форм.

К слову, недавно разработчики Lego создали конструктор, из которого можно сложить дом, в котором Кевин Маккалистер остался один дома в одноименном фильме.

Смотрите видео: как создают конструкторы

 

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Теги: Техно Курьезные новости Гаджеты
Источник: 24 Канал
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