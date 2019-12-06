Лучшие смартфоны ноября, – рейтинг Техно 24

В ноябре компания Huawei отметилась сразу несколькими новинками – на специальной презентации в Украине представили недорогой флагман Nova 5T, а в Китае суббренд Honor анонсировал топовую линейку V30. Также напомнила о себе Motorola, перевыпустив свою легендарную "лягушку" RAZR, но в гораздо более современном дизайне.

Honor V30 Pro

В конце ноября компания Huawei провела в Китае презентацию и представила линейку новых смартфонов Honor V30. Среди главных преимуществ – Фронтальнаяя камера, которая состоит из двух модулей.

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Honor V30 Pro получил двойную селфи-камеру /Фото itc.ua

Характеристики

Топовая версия V30 Pro получила дисплей с диагональю 6,57 дюйма и разрешением FHD +. Двойную селфи-камеру разместили в специальном вырезе.

Honor V30 Pro оснащен топовым процессором Kirin 990 с 5G-модемом. Емкость батареи составляет 4 200 мА/ч с поддержкой скоростной проводной зарядки мощностью 40 Вт, и беспроводную на 27 Вт.

Камеры

Модуль основной камеры состоит из трех модулей:

Основной датчик на 40 Мп,

Широкоугольный на 12 Мп

Телеобъектив на 8 Мп.

Цена

Honor V30 поступит в продажу на территории Китая. Относительно глобальной презентации пока информации нет. Модификация и 8/128 ГБ памяти стоит 3 899 юаней (это 550 долларов или 13 600 гривен).

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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor V30 Pro Дисплей Диагональ: 6,57 дюйма

Тип: IPS

Разрешение: Full HD+

Диагональ: 6,57 дюйма Тип: IPS Разрешение: Full HD+ Процессор HiSilicon Kirin 990



Память

HiSilicon Kirin 990 Оперативная: 6/8 ГБ

Встроенная: 128/256 ГБ

Встроенная: 128/256 ГБ Камера Основная: 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 32 Мп + 8 Мп

Основная: 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 32 Мп + 8 Мп Аккумулятор 4100 мАч

4100 мАч Операционная система Android 10 + Magic UI 3

Huawei Nova 5T

Еще одна интересная новинка от Huawei, которую компания представила уже в Киеве. Это флагманский смартфон Huawei Nova 5T. Он получил стильный дизайн и сразу 5 камер с поддержкой искусственного интеллекта.

Huawei Nova 5T презентовали в Киеве/ Фото andro-news.com

Характеристики

Huawei Nova 5T имеет 6,26-дюймовый FullView-дисплей. Фронтальную камеру спрятали в так называемой "дырке”. Устройство работает на базе процессора Kirin 980 и имеет 6 ГБ оперативной памяти. Флеш-накопитель здесь объемом 128 ГБ памяти.

Емкость батареи составляет 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge 22,5 Вт.

Huawei nova 5T получила технологию ускорения обработки графических данных (GPU Turbo 3.0, что дает возможность воспроизводить видеоигры с минимальным уровнем задержки изображения.

Камеры

Основная камера состоит из 4 модулей, имеющих поддержку искусственного интеллекта:

48 Мп, f/1.8, PDAF;

16 Мп, f/2.2, сверхширокоугольная;

2 Мп, f/2.4, макрообъектив;

2 Мп, f/2.4, для эффекта боке.

Разрешение фронтальной камеры составляет – 32 Мп (f/2.0).

Цена

На украинском рынке устройство представлено в одной модификации 6/128 ГБ. Его стоимость составляет 11 999 гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Nova 5T

Дисплей Диагональ: 6,26 дюйма

Тип: LTPS

Разрешение: 2312x1080

Диагональ: 6,26 дюйма Тип: LTPS Разрешение: 2312x1080 Процессор Mediatek HiSilicon Kirin 980



ВідеоПроцессор Mali-G76 MP10

Mediatek HiSilicon Kirin 980 Mali-G76 MP10 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 128 ГБ Камера Основная: 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп

​Фронтальная: 32 Мп

Основная: 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп ​Фронтальная: 32 Мп Аккумулятор 3750 мАч

3750 мАч Операционная системаAndroid 9.0 Pie

Motorola RAZR 2019

В прошлом месяце компания Motorola представила свой вариант гибкого смартфона. При этом данная новинка является возрождением культовой модели Motorola RAZR.

Motorola RAZR 2019 напоминает классическую "жабку" / Фото pcmag.com

Характеристики

RAZR 2019 сохранила классический дизайн раскладного телефона. Новинка получила новый шарнир, который Motorola называет "Flex View". Устройство имеет 6,2-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 21: 9.

Дополнительный дисплей – это тоже OLED-панель с диагональю 2,7 дюйма и соотношением 4: 3. На нем отображается время и уведомления.

Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 710 в паре с 6 ГБ встроенной и 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера имеет лишь один модуль-с разрешением 16 Мп. Фронтальная камера имеет 5 Мп. Емкость батареи составляет 2510 мАч.

Цена

Motorola RAZR стоит 1 499 долларов (37 500 гривен). Он поступит в продажу в январе 2020 года. Будет доступен в Украине – пока такой информации нет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Motorola RAZR 2019 Дисплей Диагональ: 6,2 дюйма

Тип: OLED

Разрешение: 2142x876 пикселя

Диагональ: 6,2 дюйма Тип: OLED Разрешение: 2142x876 пикселя Процессор Qualcomm Snapdragon 710



ВідеоПроцессор Adreno 616

Qualcomm Snapdragon 710 Adreno 616 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 128 ГБ Камера Основная: 12 Мп

​Фронтальная: 5 Мп

Основная: 12 Мп ​Фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 2510 мАч

2510 мАч Операционная система Android 9 P

Xiaomi Mi Note 10

Еще одну интересную презентацию в Украине сделала компания Xiaomi. Это глобальная версия CC9 Pro. Этот смартфон получил уникальную на рынке камеру.

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Характеристики

Mi Note 10 имеет AMOLED-дисплей с диагональю 6,5 дюйма. Он работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 730G с 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. В качестве операционной системы здесь Android 9.0.

Устройство получило мощную батарею, емкостью 5260 мАч. Также здесь есть модуль NFC для бесконтактного расчета.

Xiaomi Mi Note 10 презентовали в Киеве/ Фото itc.ua

Камеры

Это главная фишка Mi Note 10. Основная камера состоит из 5 модулей:

108-мегапиксельный (f / 1.7) для съемки пейзажей и фотографий, подлежащих дальнейшему обрезанию;

12-мегапиксельный для портретной съемки;

5-мегапиксельный модуль, поддерживающий 5-кратный оптический и 50-кратный гибридный зум;

Датчик с широкоугольным объективом и углом обзора 117 градусов на 20 Мп:;

Датчик для макрофото на 2 Мп.

Цена

Модификация новинки с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в Украине стоит 14 499 гривен;

За версию с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти нужно заплатить 15 999 гривен.

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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Note 10 Дисплей Диагональ: 6,47 дюйма

Тип: AMOLED

Разрешение: 2340x1080

Диагональ: 6,47 дюйма Тип: AMOLED Разрешение: 2340x1080 Процессор Qualcomm Snapdragon 730G



Видео Процессор Adreno 618

Qualcomm Snapdragon 730G Adreno 618 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 128 ГБ Камера Основная: 108 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 20 Мп + 2 Мп

​Фронтальная: 32 Мп

Основная: 108 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 20 Мп + 2 Мп ​Фронтальная: 32 Мп Аккумулятор 4500 мАч

4500 мАч Операционная система Android 9.0 Pie

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