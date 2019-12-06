Лучшие смартфоны ноября, – рейтинг Техно 24
В ноябре компания Huawei отметилась сразу несколькими новинками – на специальной презентации в Украине представили недорогой флагман Nova 5T, а в Китае суббренд Honor анонсировал топовую линейку V30. Также напомнила о себе Motorola, перевыпустив свою легендарную "лягушку" RAZR, но в гораздо более современном дизайне.
Honor V30 Pro
В конце ноября компания Huawei провела в Китае презентацию и представила линейку новых смартфонов Honor V30. Среди главных преимуществ – Фронтальнаяя камера, которая состоит из двух модулей.
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Honor V30 Pro получил двойную селфи-камеру /Фото itc.ua
Характеристики
Топовая версия V30 Pro получила дисплей с диагональю 6,57 дюйма и разрешением FHD +. Двойную селфи-камеру разместили в специальном вырезе.
Honor V30 Pro оснащен топовым процессором Kirin 990 с 5G-модемом. Емкость батареи составляет 4 200 мА/ч с поддержкой скоростной проводной зарядки мощностью 40 Вт, и беспроводную на 27 Вт.
Камеры
Модуль основной камеры состоит из трех модулей:
- Основной датчик на 40 Мп,
- Широкоугольный на 12 Мп
- Телеобъектив на 8 Мп.
Цена
Honor V30 поступит в продажу на территории Китая. Относительно глобальной презентации пока информации нет. Модификация и 8/128 ГБ памяти стоит 3 899 юаней (это 550 долларов или 13 600 гривен).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor V30 Pro
- ДисплейДиагональ: 6,57 дюйма
Тип: IPS
Разрешение: Full HD+
- ПроцессорHiSilicon Kirin 990
Память
- Оперативная: 6/8 ГБ
Встроенная: 128/256 ГБ
- КамераОсновная: 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп
Фронтальная: 32 Мп + 8 Мп
- Аккумулятор4100 мАч
- Операционная система Android 10 + Magic UI 3
Huawei Nova 5T
Еще одна интересная новинка от Huawei, которую компания представила уже в Киеве. Это флагманский смартфон Huawei Nova 5T. Он получил стильный дизайн и сразу 5 камер с поддержкой искусственного интеллекта.
Huawei Nova 5T презентовали в Киеве/ Фото andro-news.com
Характеристики
Huawei Nova 5T имеет 6,26-дюймовый FullView-дисплей. Фронтальную камеру спрятали в так называемой "дырке”. Устройство работает на базе процессора Kirin 980 и имеет 6 ГБ оперативной памяти. Флеш-накопитель здесь объемом 128 ГБ памяти.
Емкость батареи составляет 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge 22,5 Вт.
Huawei nova 5T получила технологию ускорения обработки графических данных (GPU Turbo 3.0, что дает возможность воспроизводить видеоигры с минимальным уровнем задержки изображения.
Камеры
Основная камера состоит из 4 модулей, имеющих поддержку искусственного интеллекта:
- 48 Мп, f/1.8, PDAF;
- 16 Мп, f/2.2, сверхширокоугольная;
- 2 Мп, f/2.4, макрообъектив;
- 2 Мп, f/2.4, для эффекта боке.
Разрешение фронтальной камеры составляет – 32 Мп (f/2.0).
Цена
На украинском рынке устройство представлено в одной модификации 6/128 ГБ. Его стоимость составляет 11 999 гривен.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Nova 5T
- ДисплейДиагональ: 6,26 дюйма
Тип: LTPS
Разрешение: 2312x1080
- ПроцессорMediatek HiSilicon Kirin 980
ВідеоПроцессорMali-G76 MP10
- ПамятьОперативная: 6 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
- КамераОсновная: 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп
Фронтальная: 32 Мп
- Аккумулятор3750 мАч
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
Motorola RAZR 2019
В прошлом месяце компания Motorola представила свой вариант гибкого смартфона. При этом данная новинка является возрождением культовой модели Motorola RAZR.
Motorola RAZR 2019 напоминает классическую "жабку" / Фото pcmag.com
Характеристики
RAZR 2019 сохранила классический дизайн раскладного телефона. Новинка получила новый шарнир, который Motorola называет "Flex View". Устройство имеет 6,2-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 21: 9.
Дополнительный дисплей – это тоже OLED-панель с диагональю 2,7 дюйма и соотношением 4: 3. На нем отображается время и уведомления.
Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 710 в паре с 6 ГБ встроенной и 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера имеет лишь один модуль-с разрешением 16 Мп. Фронтальная камера имеет 5 Мп. Емкость батареи составляет 2510 мАч.
Цена
Motorola RAZR стоит 1 499 долларов (37 500 гривен). Он поступит в продажу в январе 2020 года. Будет доступен в Украине – пока такой информации нет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Motorola RAZR 2019
- ДисплейДиагональ: 6,2 дюйма
Тип: OLED
Разрешение: 2142x876 пикселя
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 710
ВідеоПроцессорAdreno 616
- ПамятьОперативная: 6 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп
Фронтальная: 5 Мп
- Аккумулятор2510 мАч
- Операционная системаAndroid 9 P
Xiaomi Mi Note 10
Еще одну интересную презентацию в Украине сделала компания Xiaomi. Это глобальная версия CC9 Pro. Этот смартфон получил уникальную на рынке камеру.
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Характеристики
Mi Note 10 имеет AMOLED-дисплей с диагональю 6,5 дюйма. Он работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 730G с 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. В качестве операционной системы здесь Android 9.0.
Устройство получило мощную батарею, емкостью 5260 мАч. Также здесь есть модуль NFC для бесконтактного расчета.
Xiaomi Mi Note 10 презентовали в Киеве/ Фото itc.ua
Камеры
Это главная фишка Mi Note 10. Основная камера состоит из 5 модулей:
- 108-мегапиксельный (f / 1.7) для съемки пейзажей и фотографий, подлежащих дальнейшему обрезанию;
- 12-мегапиксельный для портретной съемки;
- 5-мегапиксельный модуль, поддерживающий 5-кратный оптический и 50-кратный гибридный зум;
- Датчик с широкоугольным объективом и углом обзора 117 градусов на 20 Мп:;
- Датчик для макрофото на 2 Мп.
Цена
- Модификация новинки с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в Украине стоит 14 499 гривен;
- За версию с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти нужно заплатить 15 999 гривен.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Note 10
- ДисплейДиагональ: 6,47 дюйма
Тип: AMOLED
Разрешение: 2340x1080
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 730G
Видео ПроцессорAdreno 618
- ПамятьОперативная: 6 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
- КамераОсновная: 108 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 20 Мп + 2 Мп
Фронтальная: 32 Мп
- Аккумулятор4500 мАч
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
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