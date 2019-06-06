Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24

В мае мы увидели несколько интересных презентаций новых смартфонов. В частности, Xiaomi представила долгожданные флагманы Redmi K20 и K20 Pro. Бренд Honor, несмотря на скандал с Huawei, выпустил линейку 20 Pro. Также нам представили нового убийцу флагманов OnePlus 7 Pro.

Redmi K20 Pro

Это первый флагман компании под брендом Redmi. Смартфон уже окрестили "убийцей флагманов", ведь это одно из самых дешевых устройств на процессоре Snapdragon 855.

Redmi K20 Pro получил 6,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей. Он оснащен выдвижной конструкцией передней камеры. Благодаря такому решению дисплей занимает 91,9% всей передней панели.



Redmi K20 Pro получил очень насыщенные цвета

Основная камера тройная. Главный сенсор – Sony IMX586 с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1,75; вспомогательный модуль с сенсором на 13 Мп (f / 2,4) и третий с разрешением 8 Мп (f / 2,4). Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп.

Также он поддерживает фирменную технологию графического ускорения GPU Game Turbo 2.0, что повышает производительность смартфонов в играх. Емкость аккумулятора составила 4000 мАч с поддержкой быстрой разрядки (27 Вт).

Цена Redmi K20 Pro

Модификация с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 360 долларов (9700 гривен) Версия с модификацией памяти 6 + 128 ГБ оценена в 375 долларов (10 100 гривен) Redmi K20 Pro 8 + 128 ГБ стоит 405 долларов (10 900 гривен) За топовую версию 8 + 256 ГБ надо будет заплатить 435 долларов (11 700 гривен).

Сейчас компания Huawei переживает не самые простые времена. Подробнее о скандале с компанией можете прочитать по ссылке. При этом компания таки представила новую линейку флагманов под брендом Honor.

Honor 20 Pro получил All-View дисплей с диагональю 6,26 дюйма. Для селфи-камеры инженеры использовали такое же решение, как и во флагмане Samsung Galaxy S10, то есть камеру спрятали в специальном вырезе на экране.



Honor 20 Pro получил одну из лучших камер на рынке

Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой панели – это тоже свежее решение для компании, хотя и не новое для рынка.

Новинка получила 4 модуля основной камеры: главный датчик Sony IMX586 с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1,4; телефотокамера с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2,4; макрокамера 2 Мп (f/2,4) и суперширокоугольный модуль на 16 Мп (f/2,2). Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп и диафрагмой f/2,2.

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Как свидетельствуют данные сервиса DxOMark (популярный ресурс, который тестирует камеры), эта камера в рейтинге лучших уступает лишь лидеру – смартфону Huawei P30 Pro.

Honor 20 Pro оснащен фирменным процессором Kirin 980. Он также имеет модуль NFC. Емкость батареи составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (22,5 Вт). Также новинка будет поддерживать технологию GPU Turbo 3.0, которая адаптирует смартфон даже для очень требовательных игр.

Цена. Стоимость версии Honor 20 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти оценили в 599 евро (17 400 гривен).

В мае фанаты также дождались выхода нового поколения "убийцы флагманов" – OnePlus 7 Pro. Кстати, новинку одновременно представили в 4 крупных городах: Нью-Йорке (США), Бангалоре (Индия), Лондоне (Великобритания) и Пекине (Китай).

Продвинутая версия получила Fluid OLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма без всякого отверстия или дырки. Селфи-камеру спрятали в специальную выдвижную кострукцию.

Новинка работает на топовом процессоре Snapdragon 855 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 и 256 ГБ встроенной памяти.

OnePlus 7 Pro получил тройную основную камеру: главный модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусов) и 8 Мп телемодуль (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

При этом сертификация защиты от влаги и пыли отсутствует. Сканер отпечатка пальцев встроили в дисплей.



Селфи-камера у OnePlus 7 Pro – выдвижная

Цена OnePlus 7 Pro в Украине

Цена модели 6 + 128 ГБ памяти оценена в 21 999 гривен; Стоимость модификации 8 + 256 ГБ памяти стоит 22 999 гривен; За топовую версию 12 +256 ГБ памяти надо заплатить 24999 гривен.

Но не флагманами едиными. В прошлом месяце компания Meizu представила свой новый смартфон среднего уровня – Meizu 16Xs. Он получил хорошие отзывы критиков.

Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2232х1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев под названием Super mTouch встроили в экран.



Meizu 16Xs – неплохой смарфтон среднего уровня

Сердцем устройства стал чип Snapdragon 675 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти предусмотрено 64 или 128 ГБ.

За автономность отвечает батарея, емкостью 4000 мАч (с поддержкой быстрой зарядки до 18 Вт).

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Новинка получила очень хорошую камеру, которая состоит из трех объективов: главный с разрешением 48 Мп и апертурой f/1.7; вспомогательный на 8 Мп (f/2.2) и ультраширокий на 5 Мп (f/1.9). Разрешение камеры – 16 Мп со светосилой f/2.2.

Цена

Meizu 16Xs с накопителем 64 ГБ стоит 1698 юаней (6500 гривен) Модификация с 128 ГБ флэш-хранилища стоит 1998 юаней (7600 гривен).

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