Манекен на Tesla впервые облетел Солнце

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Манекен на Tesla впервые облетел Солнце
Манекен на Tesla впервые облетел Солнце / mashable.com

Манекен Starman в скафандре от SpaceX и на машине Илона Маска Tesla Roadster впервые выполнил оборот вокруг Солнца. Авто с манекеном Маск запустил в космос 6 февраля 2018 года.

Как пишет Mashable, машина провела в космосе 557 дней.

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За это время Roadster пролетел примерно 1220 миллионов километров. Интересно, что гарантия Tesla рассчитана на 58 тысяч километров, поэтому эта модель превысила ожидания в 21 тысячу раз.

Полет Tesla Roadster стал частью тестового запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy, Илон Маск решил использовать его вместо полезной нагрузки.

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Как проходил запуск? Falcon Heavy запустили в космос 6 февраля 2018 года. Машину официально внесли в базу данных NASA Horizons – поэтому официально она стала космическим кораблем. Также в автомобиле играла песня Дэвида Боуи Space Oddity.

SpaceX планирует использовать эту ракету-носитель и космический корабль Dragon для частных путешествий людей вокруг лунной орбиты.

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Теги: Техно Космос Новости Техно Илон Маск Tesla SpaceX
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