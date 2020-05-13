Минэнерго предложило "Энергоатому" майнить криптовалюту на АЭС

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды разработали весьма оригинальное решение. Там предлагают майнить криптовалюту на украинских АЭС. Таким образом министерство хочет бороться с кризисом в энергетике.

Как рассказала исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, из-за снижения потребления электроэнергии возникла потребность ограничивать атомные генерации в энергосистеме. Именно поэтому появилась идея внедрения работы датацентров.

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Она рассказала, что еще осенью 2019 года к "Энергоатому" обращались инвесторы по внедрению такого датацентра.

Подробнее о проекте

Сейчас этот вопрос находится на проработке. Минэнергетики совместно с Министерством цифровой трансформации работают над созданием нормативно правовой и технической базы, что поможет с реализацией проекта.

Ранее Буславец направила соответствующее предложение в директорат развития ядерной энергетики и атомной промышленности "Энергоатома".

В частности, он разместил и документ, подтверждающий этот факт.

В связи с профицитом базовой генерации поручаю... проработать вместе с ОП "Энергоатом-Трейдинг" ГП "НАЭК Энергоатом" нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалюты с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, производимой атомными электростанциями,

– говорится в поручении.



Поручение Минэнерго / Фото из соцсетей Гео Лероса

Также в документе говорится о том, что "Энергоатому" поручают актуализировать планы закупок ядерного топлива с учетом уменьшения объемов производства энергоблоками АЭС.

К тому же предлагается привести в норму дизельные генераторы на энергоблоке 6 Запорожской АЭС.

Реакция Министерства энергетики

Впоследствии Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины разъяснило свою позицию в этом вопросе.

"Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии – направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволяет сохранить гарантированную нагрузку на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системе рынка", – говорится в сообщении Минэкоэнерго.

Среди таких решений в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рассматривают, в частности, создание центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.

"В "Энергоатоме" был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Проект предусматривает создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочной поставки электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД. В перспективе такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач", – убеждают в министерстве.

Обратите внимание! По состоянию на 6 мая на атомных электростанциях Украины работает всего 10 из 15 энергоблоков. Не работают, в частности, четыре блока на Запорожской атомной электростанции (три из них перевели в плановый ремонт, один – вывели в резерв) и один на Южно-Украинской АЭС.