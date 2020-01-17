Мобильное приложение "Дия": известна дата релиза – видео

Запуск государства в смартфоне запланирован на 30 января. Именно тогда ряд государственных услуг станет доступен в режиме онлайн.

О релизе сообщили на инстаграм-странице проекта "Дия".

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В Сети опубликовали видео, согласно которому программа станет официально доступной уже 30 января.

Мобильное приложение, в центре которого – ты. Официальный релиз "Дии" – 30 января. Меньше слов, больше "Дий",

– говорится в сообщении.

Что было раньше

В декабре 2019 года доступ к приложению "Дия" открыли для тестирования.

На этой стадии приложение давало возможность хранить водительские права и техпаспорт на автомобиль в электронном формате. Тестовым доступом воспользовались более 32 тысяч пользователей.

В конце 2019 года Кабмин принял решение о введении электронных ученических и студенческих билетов на следующий учебный год.

Что известно о проекте "Государство в смартфоне"? Это проект Кабмина, предусматривающий, что все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу, будут доступны в электронном варианте. За него отвечает Министерство цифровой трансформации Украины. Инициатива финансируется иностранными фондами. Чтобы воспользоваться услугами, нужна электронная подпись.

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