MWC-2019: революционные смартфоны, которые представили на выставке

С 24 по 28 февраля в Барселоне прошло одно из самых грандиозных событий в мире технологий – выставка MWC-2019. За эти несколько дней производители представили очень много уникальных девайсов. О самых ярких из них поговорим далее.

Nokia 9 Pure View с 5 камерами

Этот смартфон стал первым на рынке, который получил сразу 5 модулей основной камеры. Для этого бренд сотрудничал с компанией Light. Ее задача состояла в синхронизации информации с 5 камер для создания более качественных фото. Nokia несколько раз переносила презентацию флагмана только потому, что этот софт работал не в совершенстве.

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Но как свидетельствуют фото, сделанные на Nokia 9 Pure View, – снимает смартфон невероятно. Поэтому очевидно, Light-таки сумела наладить синхронную работу камер.



Как снимает Nokia 9 PureView

Основная камера Nokia 9 PureView состоит из пяти 12-мегапиксельных сенсоров (два цветных и три монохромных) с оптикой Zeiss, апертурой f / 1.8 и размером пикселя 1,25 мкм. Также смартфон оснащен светодиодной вспышкой и ToF-модулем.



Как снимает Nokia 9 PureView

Во время фотографирования все пять датчиков срабатывают одновременно, захватывая изображения с разной экспозицией, после чего специальный алгоритм сводит полученную информацию в единое изображение.

Другие характеристики. Здесь мы уже не видим такого новаторства. Он получил прошлогодний топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Nokia 9 PureView оснащен 5,99-дюймовым POLED-дисплеем и сканером отпечатков пальцев, встроенным под дисплей. Также экран новинки защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 6.

Цена. Nokia 9 PureView поступит в продажу с начала марта. Рекомендованная цена новинки – 699 долларов (около 18 900 гривен).

LG V50 TwinQ с двумя экранами

Больше внимания привлекает не сам смартфон, а его чехол. Он имеет еще один экран LG Dual Screen, что значительно расширяет функционал новинки.

Как он пригодится. На обоих экранах одновременно могут быть запущены 2 приложения. К примеру, на одном экране можно смотреть видео, а на другом переписываться в чате. Кроме того, смартфон может заинтересовать геймеров. Так, для игрового режима на втором экране можно открыть виртуальный геймпад и сделать из него игровую консоль.

К сожалению, Dual Screen не позволяет раскрыть одно приложение на два экрана.

LG V50 TwinQ: видео

Характерстики. Новинка получила 6,4-дюймовый дисплей QHD + OLED FullVision. LG Dual Screen имеет 6,2-дюймовый OLED-дисплей. Инженеры укомплектовали модель топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855. Основная камера состоит из двух модулей – 12 Мп и 16 Мп. Селфи-камера тоже двойная 8 Мп и 5 Мп.

LG V50 TwinQ заинтересует геймеров

Смартфон, который работает неделю на одной зарядке

В рамках выставки представили еще один интересный смартфон – Energizer. Он может проработать до 7 дней на одном заряде батареи. При этом в standby-режиме устройство будет работать !50 дней.



У Energizer выдвижная камера

Характеристики. Смартфон получил 6,2-дюймовый экран. Селфи-камера выдвижная, поэтому экран занимает практически всю переднюю панель. Основная камера тройная – с разрешением на 12, 5 и 2 Мп. Устройство работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Недостатки. Самый очевидный недостаток один – его габариты. Смартфон достаточно большой, его размеры – 153: 74,8: 18 мм. Едва ли этот смартфон можно засунуть в задний карман джинсов или небольшую женскую сумку.

Смартфон-часы

Бренд Nubia представил очень интересный гаджет, получивший название Nubia Alpha. В компании назвали устройство смартфоном, который можно носить на руке.

Nubia Alpha получил гибкий 4-дюмовый OLED-экран. Он оснащен гигабайтом оперативной памяти и 8 ГБ флеш-памяти. На гаджете размещена камера с разрешением 5 Мп. С ее помощью можно делать селфи.

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Правда, новинка оснащена чипом от Qualcomm для наручных гаджетов – Snapdragon Wear 2100.

Также он получил классический набор функций, как у фитнес-трекера. Это отслеживание физической активности, мониторинг сна, пульсометр и прочее. Устройство имеет защиту от воды, с ним можно плавать.

Цена. Девайс поступит в продажу в апреле. Его стоимость стартует от 450 евро (14 400 гривен).

Nubia Alpha: видео

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