На Apple, Google, Dell, Microsoft и Tesla подали в суд за пособничество детскому труду
Ряд семей подали в суд коллективный иск против компаний Apple, Google, Dell, Microsoft и Tesla, обвиняя их в пособничестве детскому труду. Работая в темных подземных тоннелях примитивными инструментами, дети добывают кобальт для аккумуляторов. Именно он в дальнейшем используется в продукции перечисленных компаний.
Иск подан в Вашингтоне правозащитной организацией International Rights Advocates от имени 14 родителей и детей из Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает The Guardian.
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Чего добиваются истцы
Истцы требуют возмещения ущерба за принудительный труд и дополнительной компенсации за несправедливое обогащение, халатность и умышленное причинение эмоциональных травм. За тяжелый и опасный труд детям платили по 2 доллара в день.
Семьи утверждают, что их дети незаконно работали на шахтах, принадлежащих британской горнодобывающей компании Glencore. Кобальт из шахт Glencore закупала бельгийская компания Umicore, которая затем продавала его Apple, Google, Tesla, Microsoft и Dell.
Кроме того, дети работали на шахтах, принадлежащих китайской компании Zhejiang Huayou Cobalt, которая поставляет кобальт Apple, Dell и Microsoft, а также, вероятно, другим ответчикам.
Истцы убеждены, что перечисленные компании знали о состоянии дел и имели возможности, позволяющие предотвратить нарушения.
Рост спроса на кобальт
Спрос на кобальт за последние пять лет вырос втрое, а к концу 2020 года он может удвоиться. Более 60% кобальта добывается в ДРК, одной из беднейших стран мира.
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