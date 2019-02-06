На Кубе упал метеорит: появились подробности от NASA

На территорию Кубы упал метеорит. Эту информацию подтверждают как фото и видео очевидцев, так и официальное сообщение от NASA.

Как сообщили в NASA, во время взрыва метеорит высвободил энергию, эквивалентную 1400 тоннам тротила. Взрыв произошел на высоте 8 тысяч метров над поверхностью.

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После происшествия пользователи активно распространяли фото и видео в соцсетях.

При этом специалисты кубинского института геофизики провели анализ обломков метеорита и выяснили, что он состоит из железа, никеля и силиката магния. Размер самого большого из обломков составляет 11 см в длину. В результате его падения образовалась воронка.

#CUBA: This is a close up of a #rock people in the #Viñales area believe is part of the #meteorite that fell in the area. You can see this one is almost the size of a #mobile phone. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/xDO0jy6tCO — Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) 1 лютого 2019 р.

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