На Кубе упал метеорит: появились подробности от NASA
На территорию Кубы упал метеорит. Эту информацию подтверждают как фото и видео очевидцев, так и официальное сообщение от NASA.
Как сообщили в NASA, во время взрыва метеорит высвободил энергию, эквивалентную 1400 тоннам тротила. Взрыв произошел на высоте 8 тысяч метров над поверхностью.
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После происшествия пользователи активно распространяли фото и видео в соцсетях.
При этом специалисты кубинского института геофизики провели анализ обломков метеорита и выяснили, что он состоит из железа, никеля и силиката магния. Размер самого большого из обломков составляет 11 см в длину. В результате его падения образовалась воронка.
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