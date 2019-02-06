На Кубе упал метеорит: появились подробности от NASA

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На Кубе упал метеорит
На Кубе упал метеорит / Twitter/Rey Gómez

На территорию Кубы упал метеорит. Эту информацию подтверждают как фото и видео очевидцев, так и официальное сообщение от NASA.

Как сообщили в NASA, во время взрыва метеорит высвободил энергию, эквивалентную 1400 тоннам тротила. Взрыв произошел на высоте 8 тысяч метров над поверхностью.

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После происшествия пользователи активно распространяли фото и видео в соцсетях.

При этом специалисты кубинского института геофизики провели анализ обломков метеорита и выяснили, что он состоит из железа, никеля и силиката магния. Размер самого большого из обломков составляет 11 см в длину. В результате его падения образовалась воронка.

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Теги: Техно NASA Космос
Источник: 24 Канал
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