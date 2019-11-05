На Международную космическую станцию отправят бутылки с вином: какова цель проекта

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На МКС отправили вино
На МКС отправили вино / ua.interfax.com.ua

На Международную космическую станцию отправили 12 бутылок французского вина. Инициатором стал французский стартап Space Cargo Unlimited.

Как пишет издание Quartz, вино доставлено на МКС для того, чтобы изучить влияние космоса на алкоголь.

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Детали. Среда на Международной космической станции отличается от земной по двум параметрам.

  • Люди и объекты находятся там в условиях микрогравитации.
  • Объекты получают гораздо большее количество радиации, чем на Земле, где они защищены атмосферой.

Это означает, что биологические процессы, происходящие с людьми, а также и с бутылками вина, в космосе будут другими.

via GIPHY

Как говорят виноделы, на качество вина влияют микроорганизмы, которые существуют в вине. Поэтому исследователи хотят проверить, будет ли процесс старения вина на орбите отличаться от земного.

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Теги: Новости Техно Техно Космос Алкоголь МКС
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