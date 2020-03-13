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Неанонсированный смартфон OnePlus 8 засветился в руках Роберта Дауни-младшего: фото

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Компания OnePlus продолжает удерживать интригу вокруг нового поколения флагманов OnePlus 8 и 8 Pro. Тем не менее инсайдеры следят за гаджетами и периодически публикуют новые подробности об устройстве.

Что известно о новой утечке

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Очередной утечкой стал удачный кадр одного из папарацци, что сфотографировал актера Роберта Дауни-младшего, который держит в руках, вероятно, OnePlus 8 Pro.

На первый взгляд правдоподобие снимка вызывает некоторые сомнения. Но учитывая, что Роберт Дауни-младший еще в мае прошлого года стал амбассадором бренда OnePlus, в его руках действительно мог оказаться новый гаджет компании – например, для съемки рекламных материалов.

Серия снимков Роберта Дауни-младшего с OnePlus 8

Что известно о смартфонах

Презентация флагманских смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro ожидается в середине апреля. Будущим новинкам приписывают 120-герцовый AMOLED-дисплей, мобильную платформу Snapdragon 865 и поддержку сетей 5G. Возможный стартовый прайс на устройства составит от 550 долларов (ориентировочно 14 300 гривен по курсу по состоянию на 13 марта 2020 года).

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Голливуд Техно Смартфоны OnePlus Новости Техно
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