Один из основателей Facebook видит в соцсети серьезную угрозу

Один из сооснователей Facebook Крис Хьюз, который помог Марку Цукербергу превратить соцсеть в прибыльный бизнес, считает, что людям не стоит пользоваться этой социальной сетью.

В частности, он заявил, что в руках Цукерберга сосредоточилась слишком большая власть, передает издание The New York Times.

Читайте также: Android Q получит гендерно-нейтральные эмодзи: как они выглядят

"Марк – хороший, добрый человек. Но меня злит его сосредоточенность на росте, это привело к тому, что он пожертвовал безопасностью и вежливостью за клики", – сказал Хьюз.

Какие угрозы видит Хьюз. По его словам, эта соцсеть может повлиять на культурные изменения, на выборы и прочее. При этом сам Цукерберг, говорит его бывший партнер, проблемы не видит, ведь окружил себя командой, которая поддерживает его убеждения, а не критикует их.

Хьюз считает, что правительства разных стран должны жестче регулировать работу Facebook и других онлайн-платформ. Особенно вызывают обеспокоенность последние скандалы, связанные с конфиденциальностью данных, вмешательством в выборы и распространением дезинформации.

Что известно о скандалах с Facebook?

Один из последних громких скандалов, связанных с соцсетями, это утечка в открытый доступ более 540 миллионов записей пользователей. Данные пользователей Facebook оказались доступны на других платформах и в облачном хранилище Amazon.



Кроме того, компанию критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы. В марте 2018 г The Guardian и The New York Times в своих публикациях обвинили Facebook в утечке данных 50 миллионов пользователей. CEO Facebook Марка Цукерберга привлекли в роли свидетеля по делу о возможном российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно