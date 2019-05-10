Один из основателей Facebook видит в соцсети серьезную угрозу

56 Читати новину українською
Один из основателей Facebook Крис Хьюз
Один из основателей Facebook Крис Хьюз

Один из сооснователей Facebook Крис Хьюз, который помог Марку Цукербергу превратить соцсеть в прибыльный бизнес, считает, что людям не стоит пользоваться этой социальной сетью.

В частности, он заявил, что в руках Цукерберга сосредоточилась слишком большая власть, передает издание The New York Times.

Читайте также: Android Q получит гендерно-нейтральные эмодзи: как они выглядят

"Марк – хороший, добрый человек. Но меня злит его сосредоточенность на росте, это привело к тому, что он пожертвовал безопасностью и вежливостью за клики", – сказал Хьюз.

Какие угрозы видит Хьюз. По его словам, эта соцсеть может повлиять на культурные изменения, на выборы и прочее. При этом сам Цукерберг, говорит его бывший партнер, проблемы не видит, ведь окружил себя командой, которая поддерживает его убеждения, а не критикует их.

Хьюз считает, что правительства разных стран должны жестче регулировать работу Facebook и других онлайн-платформ. Особенно вызывают обеспокоенность последние скандалы, связанные с конфиденциальностью данных, вмешательством в выборы и распространением дезинформации.

Что известно о скандалах с Facebook?
Один из последних громких скандалов, связанных с соцсетями, это утечка в открытый доступ более 540 миллионов записей пользователей. Данные пользователей Facebook оказались доступны на других платформах и в облачном хранилище Amazon.

Кроме того, компанию критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы. В марте 2018 г The Guardian и The New York Times в своих публикациях обвинили Facebook в утечке данных 50 миллионов пользователей. CEO Facebook Марка Цукерберга привлекли в роли свидетеля по делу о возможном российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
сегодня
1031
Теги: Техно Новости Техно Интернет Facebook Марк Цукерберг
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
сегодня 08:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
15218
Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL
8 мая 12:31 Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL
104
Глава отдела Xiaomi утопил свой Mi 9 и придумал оригинальный способ как его высушить
6 мая 22:31 Глава отдела Xiaomi утопил свой Mi 9 и придумал оригинальный способ как его высушить
1248
Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
5 мая 18:03 Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
339
Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
4 мая 08:04 Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
461
Новости
Больше новостей
Залиште відгук