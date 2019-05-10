Определили самый мощный смартфон апреля 2019 года

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали новый рейтинг самых мощных Android-смартфонов. В апреле первенство получили преимущественно устройства работают на базе новейшего процессора Snapdragon 855.

Отметим, первые три строчки рейтинга самых мощных смартфонов апреля 2019 захватила компания Xiaomi.

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Какие смартфоны вошли в рейтинг? Возглавил рейтинг Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, который получил Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. Смартфон китайского производителя набрал 373 715 баллов в синтетическом тесте.

С небольшим отрывом на второй строчке разместился обычный Xiaomi Mi 9, который набрал 373 511 баллов. А замыкает тройку лидеров игровой смартфон Black Shark 2, которому удалось показать результат в 371 837 баллов.

Ниже в рейтинге расположились:

Meizu 16S – 370 306 баллов. Vivo iQOO Monster Edition – 363 360 баллов. Samsung Galaxy S10+ – 359 936 баллов. Samsung Galaxy S10 – 358 726 баллов. Обычный Vivo iQOO – 354 138 баллов. Nubia Red Magic Mars – 310 612 баллы. Honor V20 – 306 289 баллов.



Самые мощные смартфоны апреля 2019 года

Почему последние смартфоны набрали меньше всего баллов? Последние два гаджета выделяются на фоне других худшими результатами теста. Причина в том, что в них используются прошлогодние процессоры: Snapdragon 845 в Nubia Red Magic Mars и Kirin 980 в Honor V20.

Как создавали рейтинг? Для формирования рейтинга создатели AnTuTu использовали данные за период с 1 по 30 апреля, выбирая средние показатели производительности смартфонов. Каждая модель была протестирована минимум 100 раз.



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