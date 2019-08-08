Падение метеора на Юпитере зафиксировали на видео

Астрофотограф Этан Чаппел зафиксировал на видео момент, когда метеор падает на Юпитер. Видео он опубликовал на своей странице в Twitter и добавил, что событие произошло 7 августа.

"После того, как я проверил видео и увидел вспышку, мой мозг начал закипать. Я почувствовал потребность поделиться им с людьми, которым оно может быть полезно", – рассказал Чаппел, передает издание ScienceAlert.

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Как свидетельствует видео, вспышка произошла недалеко от экватора Юпитера. Эта вспышка не похожа ни на какие природные процессы, которые происходят на планете, такие как полярные сияния или вспышки молний.

Imaged Jupiter tonight. Looks awfully like an impact flash in the SEB. Happened on 2019-08-07 at 4:07 UTC. pic.twitter.com/KSis9RZrgP — Chappel Astro (@ChappelAstro) August 7, 2019

Как предполагают ученые, это было столкновение Юпитера с болидом – метеором, который взорвался при вхождении в плотные слои атмосферы этой планеты.

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