Пентагон готовится к кибератаке на Россию, если она вмешается в выборы в Конгресс

Спецслужбы США и Пентагон планируют осуществить кибератаку на Россию в случае, если она попытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс осенью.

Сообщение об этом поступило в Center for Public Integrity от официальных лиц, знакомых с этим планом американских разведывательных управлений, передает The Daily Beast.

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Военным хакерам США разрешили проникать в российские компьютерные системы, чтобы подготовить ответную атаку, отмечает издание. Это один из первых шагов такого масштаба, проводимых в соответствии с президентским меморандумом национальной безопасности 13. Это постановление обязывает США вести более агрессивную борьбу в киберпространстве.

Документ позволяет Пентагону или главам спецслужб проводить кибератаки без согласования с президентом Америки. В то же время правительство США считает, что установление вредоносного программного обеспечения, с помощью которого можно управлять чужой системой или взломать ее, – это не "акт кибервойны" до тех пор, пока система не будет взломана, говорится в статье.

Работа по внедрению во вражеские системы и установка там необходимых для атак программ ведется уже давно, однако до сих пор американские спецслужбы не проводили кибератак, чтобы противники не узнали о ПО, установленном на их устройствах.

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Напомним, ранее правительство США заявило, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре. В Вашингтоне считают, что эти страны могут использовать СМИ и социальные сети для продвижения дезинформации и рекламы с целью увеличения разногласий в американском обществе.

Что такое кибератака?

Кибератака, хакерская атака – это действия хакеров или вредоносных программ, направленные на захват информационных данных удаленного компьютера, получения полного контроля над ресурсами компьютера или на вывод системы из строя.

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