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Пессимистично: Microsoft переводит все свои мероприятия в онлайн до июля 2021 года

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В Microsoft не верят в быстрое преодоление пандемии / tehnot.com

Корпорация Microsoft, похоже, не верит, что пандемию коронавируса можно будет преодолеть до середины 2021 года. Поэтому решили перевести все свои мероприятия в цифровой формат.

Microsoft уже предупредила работников, что все мероприятия внутри компании, так и для публики, будут проходить в режиме онлайн.

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"Из-за вызовов, связанных с COVID-19, Microsoft внимательно следит за ситуацией во всем мире и переоценивает общую стратегию публичных мероприятий в масштабах всей компании. Microsoft приняла решение о переводе всех внешних и внутренних событий в цифровой формат до июля 2021", – заявили в компании.

Какие презентации меняют формат

  • Как известно, с 19 по 21 мая должна состояться ежегодная конференция Build в Сиэтле. Обычно она собирает около 5 тысяч участников из IT сферы, что работают с продуктами Microsoft. Очевидно, и в этом, и в следующем году это мероприятие будет только в онлайн-режиме.
     
  • В таком же режиме будет участие компании и в одной из крупнейших международных компьютерных выставок Computex, которая проходит ежегодно в Тайване.
     
  • Также Microsoft перевела в цифровой формат свои конференции Inspire и Ignite, которые собирают примерно 40 тысяч и 25 тысяч участников.

Похожее решение Apple

Еще в начале марта компания Apple решила изменить формат своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC, которая проходит в июне. Впервые за всю историю проведения, она состоится в онлайн-формате.

Презентацию новинок можно будет увидеть на официальном сайте компании. На портал для разработчиков также выложат записи с учебными сессиями.

Также была информация, что сентябрьская презентация Apple, на которой должны представить новое поколение iPhone 12 будет перенесена, или же полностью отменена.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус COVID-19 Техно Microsoft Новости Техно IT-бизнес
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