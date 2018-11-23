Подробные характеристики и фото нового смартфона от ASUS "засветили" в сети

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ASUS ZenFone Max Pro M2 фото, характеристики, дата перезентации
ASUS ZenFone Max Pro M2 фото, характеристики, дата перезентации / Фото из соцсетей

Незадолго до официального анонса смартфона ASUS ZenFone Max Pro M2 в сети появились подробные характеристики новинки и видео, которое подробно демонстрирует дизайн устройства. Однако видео быстро удалили, но компания официально анонсировала девайс у себя в Twitter-аккаунте.

Об этом сообщает 4PDA.

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На официальной странице ASUS Indonesia в Twitter отмечается, что ZenFone Max Pro M2 представят уже в декабре. Надписи, сопровождающие баннер, сообщают о большой емкости аккумулятора и высокой производительности процессора, а изображение смартфона обрезано и скрывает третий объектив основной камеры.

Однако благодаря скриншотам инсайдерского обзора от YouTube-канала GadgetsNow стало ясно, что аппарат получил всего два сенсора тыльного фотомодуля с разрешением 12 (f/1.8) + 5 Мп и размером пикселя 1,25 мкм. Под двойной камерой расположилась LED-вспышка. Одиночная фронталка обзавелась сенсором на 13 Мп (f/2.0).

ASUS ZenFone Max Pro M2

ASUS ZenFone Max Pro M2 получит двойную основную камеру

Засветились на видео и другие характеристики устройства. Новинка получила IPS-дисплей с разрешением 2220x1080 пикселей и соотношением сторон 19:9.

ASUS ZenFone Max Pro M2

Характеристики камер смартфона ASUS ZenFone Max Pro M2

Дополнительно экран прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Сканер отпечатков пальцев расположился по центру задней крышки корпуса.

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Внутри аппарата вероятно установлен процессор Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Емкость аккумулятора, с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0, по имеющейся информации, составляет 5000 миллиампер часов.

ASUS ZenFone Max Pro M2
ASUS ZenFone Max Pro M2 получит вырез в дисплее

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASUS ZenFone Max Pro M2

  • ДисплейТип: IPS
    Разрешение: 2220 x 1080 пикселей
  • ПроцессорSnapdragon 660
  • ВидеопроцессорAdreno 512
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ
    Встроенная: 64/128 ГБ
  • КамераОсновная: 12 + 5 МП
    ​Фронтальная: 13 Мп
  • Аккумулятор5 000 мАг

 

Отметим, официальный анонс ASUS ZenFone Max Pro M2 запланировали на 11 декабря.

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Теги: Техно Смартфоны Asus
Источник: Техно
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