Подробные характеристики и фото нового смартфона от ASUS "засветили" в сети

Незадолго до официального анонса смартфона ASUS ZenFone Max Pro M2 в сети появились подробные характеристики новинки и видео, которое подробно демонстрирует дизайн устройства. Однако видео быстро удалили, но компания официально анонсировала девайс у себя в Twitter-аккаунте.

Об этом сообщает 4PDA.

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На официальной странице ASUS Indonesia в Twitter отмечается, что ZenFone Max Pro M2 представят уже в декабре. Надписи, сопровождающие баннер, сообщают о большой емкости аккумулятора и высокой производительности процессора, а изображение смартфона обрезано и скрывает третий объектив основной камеры.

Однако благодаря скриншотам инсайдерского обзора от YouTube-канала GadgetsNow стало ясно, что аппарат получил всего два сенсора тыльного фотомодуля с разрешением 12 (f/1.8) + 5 Мп и размером пикселя 1,25 мкм. Под двойной камерой расположилась LED-вспышка. Одиночная фронталка обзавелась сенсором на 13 Мп (f/2.0).

ASUS ZenFone Max Pro M2 получит двойную основную камеру

Засветились на видео и другие характеристики устройства. Новинка получила IPS-дисплей с разрешением 2220x1080 пикселей и соотношением сторон 19:9.

Характеристики камер смартфона ASUS ZenFone Max Pro M2

Дополнительно экран прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Сканер отпечатков пальцев расположился по центру задней крышки корпуса.

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Внутри аппарата вероятно установлен процессор Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Емкость аккумулятора, с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0, по имеющейся информации, составляет 5000 миллиампер часов.



ASUS ZenFone Max Pro M2 получит вырез в дисплее

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASUS ZenFone Max Pro M2 Дисплей Тип: IPS

Разрешение: 2220 x 1080 пикселей

Тип: IPS Разрешение: 2220 x 1080 пикселей Процессор Snapdragon 660

Snapdragon 660 Видеопроцессор Adreno 512

Adreno 512 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 64/128 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 64/128 ГБ Камера Основная: 12 + 5 МП

​Фронтальная: 13 Мп

Основная: 12 + 5 МП ​Фронтальная: 13 Мп Аккумулятор5 000 мАг

Отметим, официальный анонс ASUS ZenFone Max Pro M2 запланировали на 11 декабря.

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