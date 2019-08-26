Появились новые подробности о смартфоне Redmi Note 8

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Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro: главные отличия и дата анонса
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro: главные отличия и дата анонса / Фото из открытых источников

О том, что смартфон Redmi Note 8 Pro будет построен на базе процессора MediaTek, производитель сообщил ранее. Однако сейчас стало известно, что базовая версия Redmi Note 8 получит чипсет другого вендора – Qualcomm Snapdragon.

Соответствующую информацию компания опубликовала в виде нового тизера.

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Отличия базовой версии от Pro. Согласно новому баннеру, базовую версию устройства под названием Redmi Note 8 оборудуют чипсетом Snapdragon 655. Ранее предполагалось, что смартфон будет построен на базе мобильной платформы MediaTek Helio G90, но прямо об этом производитель не заявлял.

Еще одним отличием от старшей модификации станет сенсор основной камеры с разрешением 48 Мп (64 Мп в Note 8 Pro).

Характереристики процессора Snapdragon 665. Комментируя выбор модели CPU для будущей новинки, глава Redmi Лю Вейбин отметил, что в отличие от Snapdragon 660, более свежая версия процессора поддерживает API Vulkan 1.1 и отличается сниженным на 20% энергопотреблением по сравнению с предшественником.


Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro представят в конце августа

Snapdragon 665 также оснащен более новым цифровым сигнальным процессором Hexagon 686, который обеспечивает расширенные возможности обработки изображений и вычислений, а также общее улучшение производительности искусственного интеллекта.

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Информация о спецификации Redmi Note 8 Pro не изменилась: смартфон оснащен процессором Helio G90T.

Дата презентации. Напомним, анонс Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro состоится уже 29 августа.

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Теги: Xiaomi Redmi Новости Техно Техно Смартфоны
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