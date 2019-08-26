Появились новые подробности о смартфоне Redmi Note 8

О том, что смартфон Redmi Note 8 Pro будет построен на базе процессора MediaTek, производитель сообщил ранее. Однако сейчас стало известно, что базовая версия Redmi Note 8 получит чипсет другого вендора – Qualcomm Snapdragon.

Соответствующую информацию компания опубликовала в виде нового тизера.

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Отличия базовой версии от Pro. Согласно новому баннеру, базовую версию устройства под названием Redmi Note 8 оборудуют чипсетом Snapdragon 655. Ранее предполагалось, что смартфон будет построен на базе мобильной платформы MediaTek Helio G90, но прямо об этом производитель не заявлял.

Remember when i told that the standard Redmi Note 8 will run on a Qualcomm Snapdragon 665 SoC?#redmi #xiaomi #note8pro #note8 pic.twitter.com/zBWfo0u6iB — Mukul Sharma (@stufflistings) August 25, 2019

Еще одним отличием от старшей модификации станет сенсор основной камеры с разрешением 48 Мп (64 Мп в Note 8 Pro).

Характереристики процессора Snapdragon 665. Комментируя выбор модели CPU для будущей новинки, глава Redmi Лю Вейбин отметил, что в отличие от Snapdragon 660, более свежая версия процессора поддерживает API Vulkan 1.1 и отличается сниженным на 20% энергопотреблением по сравнению с предшественником.



Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro представят в конце августа

Snapdragon 665 также оснащен более новым цифровым сигнальным процессором Hexagon 686, который обеспечивает расширенные возможности обработки изображений и вычислений, а также общее улучшение производительности искусственного интеллекта.

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Информация о спецификации Redmi Note 8 Pro не изменилась: смартфон оснащен процессором Helio G90T.

Дата презентации. Напомним, анонс Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro состоится уже 29 августа.

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