Суперлуние 2019: яркие фото и видео из соцсетей
Полнолуние 19 февраля 2019 года стало поистине уникальным явлением, которое еще называют Суперлунием. Дело в том, что в стадии полнолуния спутник приблизился к Земле на максимальное расстояние, поэтому на вид он был значительно больше, чем обычно.
Полная Луна в феврале 2019 года стала визуально наибольшим для нас спутником в этом веке. Имели возможность увидеть это уникальное явление и в Украине. Для нас полнолуние взошло в 18:00 по киевскому времени. Самыми яркими снимками Суперлуны пользователи делились в соцсетях.
Читайте также: Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
В следующий раз таким большим спутник Земли можно будет увидеть 26 декабря 2026 года. Интересно, что рекордно большой Луна в этом веке будет аж 6 декабря 2052 года.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно