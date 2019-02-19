Суперлуние 2019: яркие фото и видео из соцсетей

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Полнолуние в феврале 2019: фото, видео
Полная Луна 2019 / Фото из соцсетей

Полнолуние 19 февраля 2019 года стало поистине уникальным явлением, которое еще называют Суперлунием. Дело в том, что в стадии полнолуния спутник приблизился к Земле на максимальное расстояние, поэтому на вид он был значительно больше, чем обычно.

 

Полная Луна в феврале 2019 года стала визуально наибольшим для нас спутником в этом веке. Имели возможность увидеть это уникальное явление и в Украине. Для нас полнолуние взошло в 18:00 по киевскому времени. Самыми яркими снимками Суперлуны пользователи делились в соцсетях.

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Supermoon. Kuala Lumpur. Malaysia. 11:58PM 19 February 2019. . Terang bulan.. Di mana lagu Negaraku di adaptasi kan... Ade sejarah oo.. Kalau yang Tatau tu.. Cer baca ni. . Lagu Terang Bulan (ejaan asal/lama Trang Bulan) merupakan lagu yang diambil dari lagu kebesaran negeri Perak dan dijadikan popular oleh Begawan Indonesia, yang dipentaskan di Singapura sekitar 1920-an dan 1930-an. Lagu ini merupakan lagu kegemaran ramai penduduk Perak ketika itu. Lagu ini pada asalnya merupakan rentak sebuah lagu yang telah dicipta oleh penggubah Perancis, Pierre Jean de Beranger (1780-1857). . Lagu ini telah diperkenalkan oleh sebuah kumpulan pancaragam Perancis yang mengadakan persembahan di Pulau Mahéyang terletak dalam Kepulauan Seychelles. Ketika Sultan Idris dari Perak melawat England pada 1888, ia disedari bahawa Perak tidak mempunyai lagu kebangsaan. Pembantu peribadi sultan (Aide-de-camp), Raja Mansur ibni Sultan Abdullah, enggan mengaku bahawa Perak tidak mempunyai lagu kebangsaan dan dengan itu membunyikan lagu yang didengarinya dari Seychelles, melodi yang asalnya ditulis oleh Pierre Jean de Beranger. Selepas itu dia memberitahu Sultan mengenainya, dan Sultan memperkenankan lagu itu sebagai lagu kebangsaan Perak. Liriknya ditulis oleh Raja Ngah Manur bin Raja Abdullah. . Raja Muda Raja Abdullah telah menulis seni kata lagu "Allah Lanjutkan Usia Sultan" yang disesuaikan dengan irama lagu Pierre Jean de Beranger dan kemudian menjadikannya sebagai lagu rasmi Negeri Perak Darul Ridzuan. Irama lagu ini kemudiannya telah dipilih sebagai irama lagu kebangsaan negara Malaysia, Lagu Negaraku. . #wikipediamalaysia #negaraku #terangbulan #supermoon #supermoon2019 #instagrammers #igersmy #followforfollow #bestpic #photooftheday #igkl #gramwood #igmy #igerskl #huaweip20 #p20 #fullmoon #fullmoon2019

Публикация от marecza miyelli (@marecza_miyelli)

В следующий раз таким большим спутник Земли можно будет увидеть 26 декабря 2026 года. Интересно, что рекордно большой Луна в этом веке будет аж 6 декабря 2052 года.

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Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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