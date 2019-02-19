Суперлуние 2019: яркие фото и видео из соцсетей

Полнолуние 19 февраля 2019 года стало поистине уникальным явлением, которое еще называют Суперлунием. Дело в том, что в стадии полнолуния спутник приблизился к Земле на максимальное расстояние, поэтому на вид он был значительно больше, чем обычно.