Правительство запустило бета-версию приложения "Действие": как оно работает

Украинцы наконец могут протестировать бета-версию приложения "Действие". Это анонсированная правительством программа "Государство в смартфоне". Как начала работать новая программа и каковы ее преимущества – читайте дальше.

Теперь водителям не надо переживать, что они забыли права дома, или, например, оставили в другой куртке. Ведь теперь все необходимые бумаги в мобильном телефоне.

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Что известно о приложении "Действие"

Это мобильное приложение, которое было создано в рамках проекта диджитализации государственных процессов. Он предусматривает устранение звена "человек – человек" при предоставлении госуслуг. В идеале государство в смартфоне – это возможность получить любую государственную услугу, просто взяв свой смартфон.

В планах проекта: каждый украинец будет иметь личный кабинет жителя и сможет отслеживать все данные, которые есть у государства о нем.



Мобильное приложение "Действие"

Как работает приложение для водителей

Если водителя останавливают полицейские, то он должен показать им код из приложения "Действие". Они должны его считать и выяснят фамилию, имя, отчество водителя. А также, имеет ли водитель право на владение транспортным средством и есть ли у него право управлять автомобилем.

Кроме того, полицейским не нужно забирать права за нарушение – они могут изменить статус на планшете. После этого документы должны изменить статус и цвет, а затем водитель не сможет ими пользоваться.

За этот год украинцев наштрафовала на 71 миллионов, потому что у них не было с собой прав,

– отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Полицейским не нужно забирать права за нарушение – они могут изменить статус на планшете

Будущее приложения

В течение месяца приложение будут тестировать. Далее работать над недостатками и тогда уже его выпустят для широкой общественности. Однако не все в будущем смогут воспользоваться услугой. Ведь главным требованием является документы нового образца.

Таковые есть лишь у каждого четвертого украинца. Чтобы увеличить количество пользователей приложения, будут брать фото из других реестров. Водительскими документами не ограничатся. В телефон переедут студенческий и паспорт. А в идеале и все услуги. Ведь государственный сервис должен осуществляться через несколько кликов и без чиновника. То есть никто, обещают, не сможет требовать взятки.

В будущем приложение "Государство в смартфоне" позволит:

– проголосовать на выборах;

– написать жалобу на чиновника;

– перерегистрировать автомобиль;

– следить за успеваемостью ребенка в школе;

– оплатить налоги или коммунальные услуги;

– получить рецепт на лекарства;

– зарегистрировать ребенка после рождения;

– получить или предоставить разрешение на строительство.