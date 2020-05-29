24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Реакционный и политизированный: в Twitter отреагировали на указ Трампа

- Читати новину українською
Указ Трампа о соцсети: как отреагировали в Twitter
В Twitter отреагировали на указ Трампа / ixbt.com

Дональд Трамп подписал указ против "цензуры" в соцсетях. Американский президент также пригрозил закрыть Twitter. В компании считают такой указ реакционным, политизированным и опасным для свободы слова в интернете.

Как в Twitter отреагировали на указ Трампа

Руководство Twitter отреагировало на угрозы Трампа и указ против "цензуры" в соцсетях. Соответствующее заявление опубликовали на официальной странице Twitter.

Читайте также Угнетают свободу слова: обида Трампа на Twitter переросла в указ против соцсетей

Этот исполнительный указ показывает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству,
– говорится в заявлении.

В компании заявляют, что попытки в одностороннем порядке нарушить закон о порядочности в СМИ угрожают будущему высказываний в онлайне и свободы в интернете.

Руководство Twitter заявило, что раздел 230 этого закона основывается на демократических ценностях, а также защищает американские инновации и свободу слова.

Конфликт Трампа и Twitter: основное

  • 26 мая твит Дональда Трампа впервые был обозначен Get the facts. То есть требующим подтверждения.
  • Сообщение президента США было о голосовании на выборах в Калифорнии по почте. Глава Белого дома отметил, что это может привести к фальсификациям.
  • Американский президент обвинил соцсеть в "подавлении свободы слова". Он пригрозил ввести жесткое регулирование или вообще закрыть компании, являющиеся владельцами соцсетей.
  • Впоследствии Трамп подготовил специальный приказ относительно социальных сетей.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Соцсети Дональд Трамп Новости США Новости Техно Twitter Интернет Новости политики Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Как обеспечить качественную и безопасную удаленную работу: важные шаги
28 мая , 21:07 Как обеспечить качественную и безопасную удаленную работу: важные шаги
Ірина Полицька
Неудачный старт SpaceX: соцсети насмехаются из-за отмены запуска корабля Crew Dragon
28 мая , 11:51 Неудачный старт SpaceX: соцсети насмехаются из-за отмены запуска корабля Crew Dragon
Ірина Полицька
Исторический запуск корабля Crew Dragon: все о проекте NASA и SpaceX и полет к МКС
25 мая , 15:22 Исторический запуск корабля Crew Dragon: все о проекте NASA и SpaceX и полет к МКС
Михайло Года