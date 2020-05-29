Реакционный и политизированный: в Twitter отреагировали на указ Трампа

Дональд Трамп подписал указ против "цензуры" в соцсетях. Американский президент также пригрозил закрыть Twitter. В компании считают такой указ реакционным, политизированным и опасным для свободы слова в интернете.

Как в Twitter отреагировали на указ Трампа

Руководство Twitter отреагировало на угрозы Трампа и указ против "цензуры" в соцсетях. Соответствующее заявление опубликовали на официальной странице Twitter.

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Этот исполнительный указ показывает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству,

– говорится в заявлении.

В компании заявляют, что попытки в одностороннем порядке нарушить закон о порядочности в СМИ угрожают будущему высказываний в онлайне и свободы в интернете.

Руководство Twitter заявило, что раздел 230 этого закона основывается на демократических ценностях, а также защищает американские инновации и свободу слова.

Конфликт Трампа и Twitter: основное