Рекордная покупка: IBM приобрела компанию Red Hat

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IBM приобрела компанию Red Hat
IBM приобрела компанию Red Hat / Фото из свободных источников

Компания IBM объявила о заключении окончательного соглашения по покупке компании Red Hat. Сумма сделки составит около 34 миллиарда долларов, по 190 долларов за акцию. Отметим, что Red Hat станет крупнейшей покупкой в истории IBM.

Об этом сообщается на официальном сайте IBM.

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Как планирует IBM, покупка позволит расширить ее влияние, как провайдера облачных решений для корпоративных клиентов и вывести в лидеры. В результате, Red Hat станет частью подразделения IBM Hybrid Cloud.

Сделка еще должна быть одобрена различными инстанциями. Завершить ее планируют во втором полугодии 2019 года.

Что такое Red Hat Software? Это американская компания, выпускающая решения на основе открытого исходного кода, включая дистрибутивы Red Hat Enterprise Linux и Fedora. Компания начала свою работу в 1993 году, и на данный момент насчитывает более 3500 сотрудников и 30 подразделений по всему миру, являясь одной из крупнейших компаний, выпускающих Linux. 27 июля 2009 года компания была включена в список S & P500 пятисот самых успешных компаний США.

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Теги: Техно Интернет IBM
Источник: Техно
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