Samsung Galaxy S20 – первый смартфон с "универсальной" быстрой зарядкой

Организация USB Implementers Forum (USB-IF), отвечающая за стандарты интерфейсов USB, объявила Samsung Galaxy S20 первым смартфоном, который прошел сертификацию USB Fast Charger. Для пользователей это означает возможность быстрой зарядки гаджета с использованием блоков питания других производителей.

Получение сертификата означает, что смартфон будет совместим с большим количеством зарядных устройств разных производителей, которые также соответствуют стандарту Fast Charger.

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По заявлению представителей USB-IF, процедура сертификации позволит пользователям совместно эксплуатировать блоки питания разных брендов и сократит потери мощности при быстрой зарядке устройств, поддерживающих эту технологию.

Действительно ли подойдет любая быстрая зарядка

Среди условий, которые должен выполнить производитель смартфонов для получения сертификата USB Fast Charger, отмечена поддержка функции программируемого источника питания (PPS) в рамках спецификации USB Power Delivery 3.0. Ее использование позволяет не только быстрее заряжать смартфоны, но и лучше управлять нагревом зарядного блока и самого гаджета.

Поэтому использовать можно будет только быстрые зарядки, которые получили этот сертификат и соответствуют всем стандартам.

Отметим, что смартфоны Galaxy S20 и S20 Plus получили поддержку технологии быстрой зарядки мощностью до 25 Вт, а Galaxy S20 Ultra поддерживает блоки питания мощностью 45 Вт.

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