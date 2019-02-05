Samsung обновит линейку Galaxy A: новые смартфоны будут стоить от 120 долларов

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Samsung обновит линейку Galaxy A
Samsung обновит линейку Galaxy A / gabrielapatron.com

Компания Samsung решила обновить свою бюджетную линейку смартфонов Galaxy A. Как сообщают источники, базовая модель новой линейки – Galaxy A10 – будет стоить 120 долларов (3400 гривен).

Как пишет MySmartPrice, новые смартфоны Samsung Galaxy A нового поколения выйдут в конце марта – начале апреля.

Правда, такая низкая цена смартфона будет на индийском рынке. Такая ценовая политика может быть связана с борьбой в бюджетном сегменте с китайскими брендами, в частности Xiaomi.

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Детали. Линейка пополнится тремя новыми моделями: Galaxy A10, A20 и A30. Все три новинки будут работать на процеосори SoC Exynos 7885.

Из коробки смартфоны будут работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Объем оперативной памяти у каждой модели разный. Так, Galaxy A10 получит 2 ГБ оперативной памяти; Galaxy A20 – 3 ГБ, а Galaxy A30 4 ГБ оперативной памяти.

Samsung оновить лінійку Galaxy A
Galaxy A будет конкурировать с​ продуктами  Xiaomi

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Теги: Техно Samsung Смартфоны
Источник: 24 Канал
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