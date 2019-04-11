Samsung показала оригинальный смартфон Galaxy A80 с крутящейся камерой

Компания Samsung показала свою новую разработку, смартфон с камерой, которая одновременно может быть как основной, так и фронтальной. Новинка получила название Galaxy A80.

Как пишет Engadget, новинку официально представят в конце мая.

Характеристики. Samsung Galaxy A80 получит AMOLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2700х1080 пикселей.

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На каком процессоре будет работать новинка пока неизвестно, но по слухам, смартфон получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

Емкость батареи составит 3700 мАч, с поддержкой быстрой зарядки. Также смартфон поддерживает функцию Intelligent Battery, которая анализирует модели использования смартфона для оптимизации энергопотребления.

Оригинальная камера. Камера имеет тройной модуль, который включает 48-мегапиксельный сенсор с сверхширокоугольным объективом (угол обзора 123 градуса, диафрагма f / 2.0), 8-мегапиксельный вспомогательный модуль и 3D для определения глубины сцены.

Камера спрятана в модуле-слайдере. Когда модуль поднимается, камера автоматически возвращается в фронтальное положение.

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