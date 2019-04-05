Самые выгодные смартфоны по соотношению цена и качество – рейтинг

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг смартфонов, которые имеют хорошую производительность, при этом стоят не слишком дорого. Доступным при этом с хорошей производительностью эксперты признали Redmi Note 7 Pro (3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти).

Все смартфоны разделили на 4 категории: до 1000 юаней (до 153 долларов), 1000 – 2000 юаней (153 – 305 долларов), 2000 – 3000 юаней (305 – 459 долларов), более 3000 юаней (460 долларов). Как вы уже могли догадаться, для опроса брали китайский рынок. Читайте также: Определили лучший смартфон на рынке Итак, в ценовом диапазоне до 153 долларов смартфоны разделились таким образом: Redmi Note 7 Pro Redmi 7 (3/32 ГБ) Lenovo K5 Note (6/64 ГБ) Лучшими в категории 53-305 долларов стали такие телефоны: Meizu X8 (4/64 ГБ); Lenovo Z5s (4/64 ГБ); Meizu Note 9 (4/64 ГБ). Тройка лидеров в ценовом диапазоне 305-459 долларов выглядит таким образом: Lenovo Z5 Pro GT (6/128 ГБ); Meizu 16th (6/64 ГБ); Xiaomi Mi 9 6/128 ГБ. Среди смартфонов дороже 460 долларов эксперты определили таких лидеров: Xiaomi Mi 9 Transparent Edition (8/256 ГБ); Black Shark Helo (8/128 ГБ); OnePlus 6 8/256 ГБ. Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно