Самые выгодные смартфоны по соотношению цена и качество – рейтинг

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Смартфон Redmi Note 7 Pro
Смартфон Redmi Note 7 Pro

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг смартфонов, которые имеют хорошую производительность, при этом стоят не слишком дорого. Доступным при этом с хорошей производительностью эксперты признали Redmi Note 7 Pro (3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти).

Все смартфоны разделили на 4 категории: до 1000 юаней (до 153 долларов), 1000 – 2000 юаней (153 – 305 долларов), 2000 – 3000 юаней (305 – 459 долларов), более 3000 юаней (460 долларов). Как вы уже могли догадаться, для опроса брали китайский рынок.

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Итак, в ценовом диапазоне до 153 долларов смартфоны разделились таким образом:

  1. Redmi Note 7 Pro
  2. Redmi 7 (3/32 ГБ)
  3. Lenovo K5 Note (6/64 ГБ)

Лучшими в категории 53-305 долларов стали такие телефоны:

  1. Meizu X8 (4/64 ГБ);
  2. Lenovo Z5s (4/64 ГБ);
  3. Meizu Note 9 (4/64 ГБ).

Тройка лидеров в ценовом диапазоне 305-459 долларов выглядит таким образом:

  1. Lenovo Z5 Pro GT (6/128 ГБ);
  2. Meizu 16th (6/64 ГБ);
  3. Xiaomi Mi 9 6/128 ГБ.

Среди смартфонов дороже 460 долларов эксперты определили таких лидеров:

  1. Xiaomi Mi 9 Transparent Edition (8/256 ГБ);
  2. Black Shark Helo (8/128 ГБ);
  3. OnePlus 6 8/256 ГБ.

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны
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