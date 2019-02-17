Самый мощный смартфон: Xiaomi Mi 9 установил невероятный рекорд производительности

Компания Xiaomi продолжает делиться подробностями относительно будущего флагмана Xiaomi Mi 9. Недавно представитель компании сообщил, что новинка станет самым мощным смартфоном в мире и теперь в сети появились подтверждения этого громкого заявления.

В новом тизере Xiaomi говорится, что флагман на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 855 набирает в бенчмарке AnTuTu рекордный результат – 387 851 балл, сообщает 4PDA.

Читайте также: Китайские компании захватывают европейский рынок смартфонов

Таким образом, еще неанонсованому Xiaomi Mi 9 удалось отобрать пальму первенства у Lenovo Z5 Pro GT, который получил 12 ГБ оперативной памяти и набрал в AnTuTu 368 480 баллов.

Xiaomi Mi 9 установил новый рекорд производительности

Изменения в дизайне. Кроме того, компания опубликовала изображение нижней части смартфона с заявлением, что "подбородок" стало меньше на 40% по сравнению с Xiaomi Mi 8, который представили в прошлом году. Судя по рендеру, рамки будущей новинки будут максимально тонкими со всех сторон.

Xiaomi Mi 9 получит очень тонкую нижнюю рамку

Характеристики камеры. Недавно генеральный директор Xiaomi опубликовал детальные характеристики камеры Xiaomi Mi 9 и несколько фото, которые сделал на смартфон.

Дата презентации. Официальная презентация Xiaomi Mi 9 запланирована на 20 февраля. Смартфон получит тройную камеру с сенсором Sony на 48 Мп. Вместе с ним ожидается анонс Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с четырьмя модулями основной камеры.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно