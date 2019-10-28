"Секретный" шаттл Boeing X-37B совершил свой рекордный полет: детали

Шаттл ВВС США X-37B, который разрабатывала компания Boeing вернулся на Землю и побил свой предыдущий рекорд продолжительности полета. Корабль пробыл в космосе втрое дольше времени, которое он должен был там провести с самого начала.

Это уже пятая успешная миссия Boeing X-37B. Шаттл приземлился в Космическом центре имени Кеннеди, проведя на орбите 780 дней и побив прежний рекорд – 717 дней 20 часов и 42 минуты. Изначально планировалось, что аппарат многоразового использования сможет провести в космосе 240 дней, сообщает Engadget.

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Что известно о миссии Boeing X-37B? По словам представителя ВВС США Рэнди Уолдена, транспорт выполнил "все поставленные задачи". Поскольку связанные с полетом материалы засекречены, власть традиционно представляет только общую информацию о миссии.



Boeing X-37B вернулся на Землю после рекордного полета

Известно, что ученые имели распределитель температуры, который помог проверить "экспериментальную электронику" и систему трубчатого охлаждения.

Еще один проект, возможно, связан с тестированием холловского ионного двигателя малой тяги. Также, по данным Уолдена, шаттл занимался развертыванием малых спутников.

Что известно о шаттле Boeing X-37B?

Это беспилотный экспериментальный орбитальный самолет, предназначенный для тестирования будущих технологий космических полетов во время пребывания на орбите и вхождения в атмосферу. X-37 совершил свой первый полет в виде тестового сброса 7 апреля 2006 года на авиабазе Эдвардс. Космический корабль был запущен 22 апреля 2010 года.

Следующие полеты. Заметим, это не последний полет корабля X-37B – новый запуск планируется с мыса Канаверал уже в 2020 году.

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