Смартфон-середнячок Huawei Y6 уже в Украине: мощная батарея и тройная камера

Huawei провела в Украине онлайн-презентацию и представила ряд новых девайсов. Мы уже писали о бюджетнике Huawei Y5p. Сейчас хотим более подробно рассказать об устройстве среднего ценового диапазона Huawei Y6.

24 канал тоже участвовал в презентации. Одним из важных преимуществ новинки стала батарея емкостью 5 тысяч мАч. Производитель также акцентировал внимание на энергоэффективности смартфона. На одном заряде Huawei Y6p может воспроизводить до 32 часов видео.

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Также интересно, что зарядка позволяет использовать мощный аккумулятор для зарядки других девайсов.

Характеристики

Huawei Y6p получил тройную основную камеру, состоящую из таких модулей:

13-мегапиксельный главный датчик

широкоугольный модуль на 5 Мп

2-мегапиксельная камера для эффекта боке.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Новинка получила 6,3-дюймовый дисплей Huawei Dewdrop Display. Задняя панель создана по системе восьмиступенчатого процесса, благодаря чему поверхность сверкает и имеет особую текстуру.



Huawei Y6 может похвастаться мощной батареей / Пресс-служба Huawei

Huawei Y6p оснащен восьмиядерным процессором, в паре с 3 ГБ RAM-памяти и 64 ГБ внутреннего хранилища.

Huawei Y6p работает на интерфейсе EMUI 10.1 на базе Android 10. Также в Huawei Y6p предустановлен фирменный магазин приложений Huawei AppGallery.

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Цена

Huawei Y6p появится в Украине с 29 мая. Его рекомендованная стоимость – 3 799 гривен.