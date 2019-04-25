Смартфон HONOR 8Х появится в новом цвете в Украине: цена

Флагманский смартфон HONOR 8Х получил новый цвет Phantom Blue (призрачно-синий). В мае смартфон в новом цвете будет доступен и в Украине. При этом его можно будет купить по акционной цене.

Как рассказали в пресс-службе бренда, смартфон поступил в продажу в феврале 2019 года. С тех пор было продано более 10 миллионов экземпляров.

В Украине HONOR 8Х был доступен в черном, синем и красном цвете.

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Где купить. HONOR 8Х в новом цвете Phantom Blue будет доступен в сетях магазинов "Алло", Comfy, Eldorado, MOYO, TTT и "Цитрус".

HONOR 8Х можно будет приобрести по акционной цене

Цена вопроса. Как обещает производитель, флагман в новом цвете можно будет приобрести по акционной цене – 6499 гривен.

Чем интересен HONOR 8X. Новинка работает на процессоре Kirin 710. Емкость батареи составляет 3750 мач. Основная камера имеет модули 20 Мп и 2 Мп, разрешение фронтальной – 16 Мп. Обе камеры имеют поддержку интеллектуальной съемки. Устройство оснащено модулем NFC, том с помощью смартфона можно осуществлять бесконтактную оплату.

HONOR 8Х в призрачно-синем поступит в Украину в мае

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