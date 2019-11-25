Смартфон Huawei Mate X оказался неустойчивым к морозу

31 Читати новину українською
Huawei Mate X / Фото из свободных источников

Компания Huawei выпустила сложный Mate X в середине ноября и несмотря на высокую цену, смартфоны разобрали сразу после старта продаж. Однако улучшенная конструкция, над которой работали разработчики, все же не смогла полностью защитить смартфон от воздействия внешней среды.

Як повідомляє Toutiao, Huawei Mate X плохо справляется с низкими температурами.

К теме: Черная пятница 2019: какие смартфоны купить во время распродажи

Что известно об ограничениях в использовании Huawei Mate X

Владельцы Huawei Mate X обнаружили, что среди указаний по эксплуатации смартфона есть одно необычное ограничение. Huawei предупредила пользователей, что устройство не стоит составлять при температурах ниже -5 градусов – в привычных зимних условиях даже для Китая.


Упаковка Huawei Mate X

Эксперты предположили, что это связано со структурой гибкого дисплея, который может очень сильно сжаться под воздействием холода в разогнутом состоянии.

Попытки выпустить Huawei Mate X

Сначала Mate X планировали выпустить в середине 2019 года. В октябре Huawei объявила, что выход устройства задержался из-за работы над дополнительной защитой экрана от физического воздействия при сборке. Несмотря на это, пользователям явно не стоит пренебрегать ограничениями, установленными производителем – замена дисплея обойдется в 1 006 долларов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
сегодня
16753
Теги: Huawei Новости Техно Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Черная пятница 2019: какие смартфоны купить на распродажах
сегодня 09:07 Черная пятница 2019: какие смартфоны купить на распродажах
Анастасія Можаровська 2172
Черная пятница в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой
сегодня 08:20 Черная пятница в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой
Ірина Полицька 1057
Интересные факты о МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосе
24 ноября 21:27 Интересные факты о МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосе
Михайло Года 128
Обзор Xiaomi Mi Note 10 – невероятная камера и мощный аккумулятор
24 ноября 13:02 Обзор Xiaomi Mi Note 10 – невероятная камера и мощный аккумулятор
Назар Токар 527
9 правил деловой переписки от Viber, которые пригодятся каждому
23 ноября 22:07 9 правил деловой переписки от Viber, которые пригодятся каждому
363
Новости
Больше новостей
Залиште відгук