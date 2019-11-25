Смартфон Huawei Mate X оказался неустойчивым к морозу

Компания Huawei выпустила сложный Mate X в середине ноября и несмотря на высокую цену, смартфоны разобрали сразу после старта продаж. Однако улучшенная конструкция, над которой работали разработчики, все же не смогла полностью защитить смартфон от воздействия внешней среды.

Як повідомляє Toutiao, Huawei Mate X плохо справляется с низкими температурами.

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Что известно об ограничениях в использовании Huawei Mate X

Владельцы Huawei Mate X обнаружили, что среди указаний по эксплуатации смартфона есть одно необычное ограничение. Huawei предупредила пользователей, что устройство не стоит составлять при температурах ниже -5 градусов – в привычных зимних условиях даже для Китая.



Упаковка Huawei Mate X

Эксперты предположили, что это связано со структурой гибкого дисплея, который может очень сильно сжаться под воздействием холода в разогнутом состоянии.

Попытки выпустить Huawei Mate X

Сначала Mate X планировали выпустить в середине 2019 года. В октябре Huawei объявила, что выход устройства задержался из-за работы над дополнительной защитой экрана от физического воздействия при сборке. Несмотря на это, пользователям явно не стоит пренебрегать ограничениями, установленными производителем – замена дисплея обойдется в 1 006 долларов.

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