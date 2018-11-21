Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена

21 ноября компания Huawei презентовала свой новый смартфон Honor 10 Lite. Это упрощенная версия флагмана Honor 10. При этом стоит новинка почти вдвое дешевле, чем более старшая версия.

Дизайн Honor 10 Lite

Смартфон получил безрамочный дисплей с каплевидным вырезом вверху экрана. Основная камера имеет два модуля, которые размещены вертикально. На задней панели также расположен сканер отпечатков пальцев.

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Устройство получило IPS-дисплей с диагональю 6,21 дюйма и разрешением Full HD + (2340 x 1080 пикселей). Соотношение сторон экрана составляет – 19,5: 9. Устройство можно приобрести в черном, белом, а также градиентных синем и красном цветах.

Honor 10 Lite – младшая версия флагмана Honor 10

Характеристики Honor 10 Lite

Новинка работает на 8-ядерном процессоре Kirin 710 в паре с 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. При этом флеш-память можно расширить с помощью microSD до 256 ГБ.

Основная камера двойная. Разрешение модулей-13 и 2 Мп, а фронтальная-на 24 Мп. Она работает на базе искусственного интеллекта.

Доступны 4 варианта цвета

Емкость аккумулятора составляет 3400 мАч.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.

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Цена Honor 10 Lite

Базовая версия смартфона (4 + 64 ГБ) стоит 201 доллар (5 600 гривен); Модификация с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 244 доллара (6 800 гривен); Модель с 6 + 128 ГБ памяти стоит 273 доллара (7 600 гривен)

Новинка поступит в продажу 22 ноября.

Цены стартуют от 200 долларов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 10 Lite Дисплей Тип: IPS

Диагональ: 6,21 дюйма

Разрешение: 2340x1080 пікселів

Тип: IPS Диагональ: 6,21 дюйма Разрешение: 2340x1080 пікселів Процессор Kirin 710

Kirin 710 Відеопроцесор Mali-G51 MP4

Mali-G51 MP4 Память Оперативная: 4/6 ГБ

Вбудованая: 64/128 ГБ

Оперативная: 4/6 ГБ Вбудованая: 64/128 ГБ Камера Основная: 13 + 2 МП

​Фронтальная: 24 Мп

Основная: 13 + 2 МП ​Фронтальная: 24 Мп Акумулятор 3 400 мАч

3 400 мАч Операционная системаAndroid 9 Pie с прошивкой EMUI 9

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