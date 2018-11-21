Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена

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Honor 10 Lite: характеристики и цена
Honor 10 Lite: характеристики и цена / Фото из открытых источников

21 ноября компания Huawei презентовала свой новый смартфон Honor 10 Lite. Это упрощенная версия флагмана Honor 10. При этом стоит новинка почти вдвое дешевле, чем более старшая версия.

Дизайн Honor 10 Lite

Смартфон получил безрамочный дисплей с каплевидным вырезом вверху экрана. Основная камера имеет два модуля, которые размещены вертикально. На задней панели также расположен сканер отпечатков пальцев.

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Устройство получило IPS-дисплей с диагональю 6,21 дюйма и разрешением Full HD + (2340 x 1080 пикселей). Соотношение сторон экрана составляет – 19,5: 9. Устройство можно приобрести в черном, белом, а также градиентных синем и красном цветах.

Honor 10 Lite

Honor 10 Lite – младшая версия флагмана Honor 10

Характеристики Honor 10 Lite

Новинка работает на 8-ядерном процессоре Kirin 710 в паре с 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. При этом флеш-память можно расширить с помощью microSD до 256 ГБ.

Основная камера двойная. Разрешение модулей-13 и 2 Мп, а фронтальная-на 24 Мп. Она работает на базе искусственного интеллекта.

Honor 10 Lite

Доступны 4 варианта цвета

Емкость аккумулятора составляет 3400 мАч.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.

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Цена Honor 10 Lite

  1. Базовая версия смартфона (4 + 64 ГБ) стоит 201 доллар (5 600 гривен);
  2. Модификация с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 244 доллара (6 800 гривен);
  3. Модель с 6 + 128 ГБ памяти стоит 273 доллара (7 600 гривен)

Новинка поступит в продажу 22 ноября.

Honor 10 Lite

Цены стартуют от 200 долларов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 10 Lite

  • ДисплейТип: IPS
    Диагональ: 6,21 дюйма
    Разрешение: 2340x1080 пікселів
  • ПроцессорKirin 710
  • ВідеопроцесорMali-G51 MP4
  • ПамятьОперативная: 4/6 ГБ
    Вбудованая: 64/128 ГБ
  • КамераОсновная: 13 + 2 МП
    ​Фронтальная: 24 Мп
  • Акумулятор3 400 мАч
  • Операционная системаAndroid 9 Pie с прошивкой EMUI 9

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Теги: Техно Смартфоны Обзоры Huawei
Источник: Техно
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