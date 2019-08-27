Попытка №2: "Союз МС-14" с роботом на борту успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-14" на борту которого находится российский робот "Федор" (Skybot F-850), пристыковался во вторник в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" Международной космической станции.

Прямую трансляцию проведения маневра стыковки проводила агентство NASA.

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Стыковка состоялась на несколько минут раньше запланированного времени, в 6:08 по Киеву. Изначально планировалось провести маневр в 6:12.

Docking confirmed! While flying about 250 miles above Eastern Mongolia, an uncrewed Soyuz MS-14 spacecraft successfully arrived and docked to the @Space_Station at 11:08pm ET. Get more details: https://t.co/FRrjhIw77o pic.twitter.com/Mny4KFHUY4 — NASA (@NASA) August 27, 2019

Первая попытка стыковки корабля со станцией проходила 24 августа в 8:31 по Киеву. Однако тогда маневр не увенчался успехом. Все потому, что "Союз МС-14" не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ-2).

Процесс стыковки корабля "Союз МС-14" с МКС

На борту корабля "Союз МС-14" находится человекоподобный робот "Федор". В ближайшее время работа транспортируют на станцию, где он увеличит экипаж МКС с шести до семи членов.

Основная задачаей работа Skybot F-850 – передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действий работа, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.

Вернуть работа на Землю планируют 7 сентября.

Действующая конфигурация МКС после стыковки с кораблем "Союз МС-14"

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