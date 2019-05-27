Соревнование двух Tesla: Илон Маск продемонстрировал основные преимущества скоростных тоннелей

Скоростной тоннель компании Boring Company доказал свою эффективность довольно необычным способом. В эксперименте, который обнаружил важную особенность подземных дорог, приняли участие два автомобиля Tesla.

Главная цель создания подземных тоннелей. Как сообщает Business Insider, суть эксперимента заключалась в том, чтобы доказать эффективность использования подземных туннелей Boring Company.

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Основатель компании Илон Маск считает, что в состоянии решить проблему загруженности дорог мегаполисов, позволяя быстро добраться до пункта назначения. Для этого под городами должны быть созданы целые сети подземных трасс.

Детали эксперимента. Гонка началась с одного места, но первый электромобиль Tesla перемещался по городским улицам, а второй опустился в подземный тоннель. Последний без каких-либо препятствий доехал до финиша за 1 минуту 36 секунд, тогда как первому из-за большого количества машин на дорогах удалось добраться до указанного места только за 4 минуты 45 секунд.

Гонка двух автомобилей Tesla – смотрите видео

Внимательные зрители заметили, что в туннеле автомобиль перемещался по обычной дороге, а не с помощью реек или дополнительных колес, как было изначально заявлено в концепте. Илон Маск подтвердил это и сказал, что так гораздо проще. К тому же, по дороге электрокар способен ехать самостоятельно.

Дата коммерческого запуска тоннелей. Ранее Илон Маск заявил, что первый коммерческий тоннель Boring Company откроется до конца года. Он будет соединять два конца конференц-центра Лас-Вегаса, расположенных на расстоянии почти двух километров друг от друга.

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