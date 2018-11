SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9: фото и видео

Компания SpaceX провела 18 успешный запуск ракеты Falcon 9. Она успешно запустила катарский спутник Es'hail-2. Запуск состоялся 15 ноября с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Фото и видео обнародовано на Twitter-канале SpaceX.

Первая ступень ракеты успешно приземлилась на корабль Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. В общем, это стало тридцать первым успешным приземлением для SpaceX.

Новая компоновка Block 5, позволяет использовать ступень ракеты до 10-ти раз.

Falcon 9 launches Es’hail-2 to orbit, marking SpaceX’s 18th launch of 2018. pic.twitter.com/wUawpWQGCi — SpaceX (@SpaceX) 16 листопада 2018 р.

SpaceX провела в этом году 18 успешных запусков, что дало возможность повторить прошлогодний результат по количеству запусков в календарном году. Правда в 2018 году компания еще имеет шанс превзойти рекорд – 19 ноября запланирован старт с базы Ванденберг в Калифорнии.

Что такое Falcon 9?Это ракета-носитель, которая относится к классу Falcon. А 9 в названии означает количество двигателей в ракете. Falcon 9 впервые запустили 4 июня 2010 года, и с тех пор она прошла две существенные модернизации.

