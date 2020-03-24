Свежие баги Android: система самостоятельно удаляет SMS и меняет имя отправителя

Приложение "Сообщения" от Google, которое установлено на большинстве Android смартфонов последним, сейчас страдает сразу от нескольких серьезных багов. Многие пользователи заметили, что их сообщения пропадают из программы сами по себе, а отправитель одного сообщения может меняться.

Как оказалось проблема с исчезновением отдельных сообщений в приложении тянется еще с января 2019 года. То есть прошло уже больше года, а Google так и не смогла что-то исправить.

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Вместе с тем проблема имеет довольно широкое распространение, затрагивая пользователей различных моделей смартфонов. Однако больше всего в списке аппаратов Google Pixel, Huawei, Motorola и HTC. Их владельцы жалуются на проблему чаще всего.

Причина такой избирательности может быть в том, что именно они поставляются с установленным приложением "Сообщения", тогда как другие вендоры предпочитают пользоваться собственными разработками.

Суть проблемы

Пользователи, которые столкнулись с проблемой, отмечают, что сообщения удаляются выборочно и без каких-либо причин. Например, из программы может пропасть как целый диалог, так и его отдельные фрагменты. Из-за этого многие теряют доступ к паролям восстановления или другим данным, которые обычно направляется по SMS.

Правда, даже примерный временной интервал с момента получения уведомления до его удаления вычислить не удалось, поскольку все замечают удаление сообщений в разное время.

Другая проблема заключается в замене имени отправителя в полученном сообщении. Однако в момент получения сообщения оно имеет правильные реквизиты.

Как сбросить кэш приложений на Android

Несмотря на то, что сам Google исправно игнорирует проблему вот уже целый год, местные знатоки время от времени делятся советами по ее устранении. Из наиболее популярных и, судя по всему, действенных методов – это удаление программы с повторной ее установкой с Google Play или удаление кэша.

Чтобы удалить кэш, перейдите в "Настройки" – "Приложения";

Поищите в списке установленных программ приложение "Сообщения";

Откройте страницу приложения "Сообщения" и перейдите в раздел "Память";

Здесь найдите кнопку "Очистить кэш" и удалите все накопленные данные (само приложение и сообщения останутся на месте).

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