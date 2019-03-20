Технологии Huawei: как создать город будущего – пример Барселоны

Новые технологии Huawei могут превратить современный мегаполис в Smart city.

Мегаполис, объединивший шарм старинного города и современные технологии. Это Барселона — столица автономной области Каталония, которая создает почти четверть ВВП Испании. С 2012 года один из самых богатых городов Европы и лидер по объему туристических потоков начал менять инфраструктуру и уже через несколько лет превратился в смарт-Сити.

Экологические, почти бесшумные автобусы, электронные табло остановок на солнечных батареях, полтысячи станций проката велосипедов и "умные парковки", которые оповещают водителей о наличии свободных мест. Вся транспортная система стала более технологичной и слаженной. Мобильные приложения помогают оптимизировать маршрут и сократить выбросы в воздух. И, несмотря на чрезвычайно насыщенный трафик в городе почти не бывает пробок. Изменения претерпела и система уборки мусора.

Его здесь сортируют и отдают на переработку. Контейнеры оснащены датчиками, благодаря которым службы контролируют наполнение и планируют маршрут транспортировки отходов. Система освещения в Барселоне корректируется в зависимости от погоды, времени года и суток.

Таким образом городу удалось на треть сократить потребление электроэнергии. И это только начало. Когда в Барселоне, да и в других городах Испании заработает мобильный интернет пятого поколения, произойдет настоящий революционный прорыв в развитии городской инфраструктуры и улучшение качества жизни людей.

Александр Сербин, директор по развитию бизнеса Huawei в Украине:

На одном квадратном километре можно будет разместить до миллиона датчиков, которые будут генерировать информацию и выдавать в эфир. Стандарты мобильной связи, которые есть сейчас – не позволяют поддерживать такую плотность соединения. А вот 5G даст возможность принять такое количество подключенных устройств и сделать города умными.

В случае Huawei имеет наиболее развитые технологии 5G в мире. Это весь набор необходимых технических решений, которые включают в себя сети пятого поколения, облака и собственно устройства (роутеры, модемы, смартфоны). Компания уже на целый год опережает своих конкурентов в телекоме.

Смарт-решение от Huawei меняют города и людей

Возможность получать информацию из миллионов подключенных устройств - датчиков, сенсоров и камер, анализировать ее, строить прогнозы, корректировать работу служб и жизни города в целом. Такие технологии внедряет компания Huawei. Ее смарт решениями уже пользуются более полутора десятка аэропортов мира, полсотни авиакомпаний, более 2 сотен городов. Так, к примеру, с помощью "умного" видеонаблюдения современные гигантские мегаполисы Востока свели к минимуму уровень преступности.

По прогнозам экспертов, массовое внедрение сетей 5-го поколения в ближайшем будущем позволит подключить сотни миллиардов устройств. Поэтому с умными помощниками изменится домашний быт. Так, робот-повар может стать реальностью уже через пару лет - рассказывают в лаборатории Huawei в Китае.

К примеру, если вы допоздна работаете в офисе и хотите на ужин блюдо из мяса - вам не нужно будет готовить. Робот это сделает за вас. Вы просто даете команду со своего смартфона. Так же холодильник уже способен анализировать ваши вкусы, контролировать наличие продуктов и самостоятельно заказывать их в маркете.



Недавно компания представила еще и новый вайфай-роутер для "умного дома". 5G-модем работает на базе Balong 5000 и поддерживает беспроводные соединения 4G и 5G. Скорость связи позволяет загружать высококачественные видео размером 1 ГБ всего за три секунды, а также без задержек пересылать видео с разрешением 8K.