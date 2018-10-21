Топ-7 мифов о смартфоне, в которые пора перестать верить

"Будешь сидеть в телефоне – получишь проблемы со зрением" – такие замечания слышал почти каждый из нас. Но имеет ли это предостережение смысл? Ниже вы найдете 7 самых распространенных утверждений о смартфонах, в которые время переставать верить.

Смартфоны портят зрение

На эту тему спорили и будут спорить еще много лет. Ученые даже доказали, что для глаз вреден синий свет, который излучают дисплеи смартфонов, планшетов и ноутбуков. Однако современные гаджеты не испортят ваше зрение, если использовать их с умом. Фактически, глазам вредят не сами смартфоны, а длительный контакт с близким источником света. Проще говоря: не держите гаджеты ближе, чем на расстоянии 20 см от глаз и делайте перерыв в работе – и все будет в порядке.

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У многих моделей есть режим защиты зрения, который фильтрует неприятный для глаз синий свет. Почти все смартфоны оснащены датчиком освещенности и поддерживают адаптивные настройки яркости под уровень окружающего освещения. Не пренебрегайте этими функциями, и миф о вреде смартфона точно останется мифом.

Чем больше разрешение экрана, тем круче картинка

Смартфоны становятся все большими и более безрамочными, и каждый производитель хочет поместить на экран как можно больше пикселей. Многие пользователи с радостью принимают эти тренды, но тщетно. Человеческий глаз с трудом замечает пиксели плотностью выше 300, а выше 400 пикселей уже совсем становятся неразличимы, и все значения, превышающие этот порог – не что иное, как маркетинговый ход. К тому же экраны с таким огромным разрешением создают сильную нагрузку на процессор и в целом влияют на производительность.

Чем больше оперативной памяти, тем быстрее смартфон

Этот миф справедлив лишь отчасти. Больше оперативной памяти требует Desktop-режим игры с 3D-графикой и программы для обработки видео. Но и для этих процессов будет достаточно 3-4 ГБ. Смартфоны с 6 и 8 ГБ оперативной памяти, конечно, выглядят выгоднее и обещают некий "запас на будущее", но сейчас лишние гигабайты не сделают ваш смартфон быстрее.

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Загружать приложения можно только из официальных магазинов

На самом деле нет. Скачать вирусное приложение можно как на малоизвестном форуме, так и на официальных площадках вроде Play Market или App Store. Производители борются против злоумышленников, но они каждый раз умудряются загружать в честные магазины свои вредоносные программы.

Удалив приложения, вы удалите вирусы

Если вы не проверили приложение перед установкой и все-таки загрузили зараженный файл, прежде всего вы захотите его удалить. Однако это не гарантирует, что вместе с приложением исчезнет вредоносное ПО. Многие вирусы можно удалить только при полном сбросе устройства к заводским настройкам.

Чем больше Мп в камеры, тем лучше снимки

Количество мегапикселей влияет только на разрешение фотографии, но не на ее качество. На самом деле качество снимка зависит от размера пикселя, диафрагмы, функций стабилизации и программных алгоритмов обработки изображения.

Например, у флагмана Samsung Galaxy S9 "всего лишь" 12-мегапиксельная камера, но она считается одной из лучших в современных смартфонов. При этом на рынке много моделей с матрицей 20 и более мегапикселей – но их никто не хвалит за отличное качество снимков.

Телефон нельзя заряжать всю ночь

Современные смартфоны оснащены таким количеством электроники, что их безопасность во время подзарядки не должна вызывать сомнений. Когда аккумулятор заряжается до 100%, процесс заряда просто останавливается. При этом он не может перегреться или взорваться.

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Миф можно было оправдать во времена никель-кадмиевых аккумуляторов, которые страдали от лишнего контакта с розеткой. Но сейчас гаджеты оснащают в основном литий-ионными батареями и датчиками, которые регулируют силу тока. Так что будьте спокойны и заряжайте смартфон по ночам.

Источник: prostotech.com

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