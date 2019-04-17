Украина попала в топ-10 "пиратских" стран, однако могло быть хуже

Больше всего нелегально скачивают сериалы и телешоу, в то время как музыку стараются покупать легально.

Украина оказалась на 7 месте посещения пиратских сайтов. За 2018 год пиратские сайты в Украине посетили 6,1 миллиард раз. Об этом сообщает аналитическая компания Muso, которая занимается борьбой с нелегальной онлайн-дистрибуцией.

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По данным Muso, суммарно в прошлом году году пиратские сайты собрали более 189 миллиардов посещений. Загружают в основном видео-контент. На сериалы, телешоу и фильмы приходится 68% от общего числа загрузок.

Больше всего пиратских посещений зафиксировали в США – 17,3 миллиарда. На втором месте – Россия и Бразилия. На них приходится 14,4 и 10,2 миллиарда "пиратских посещений".

В Muso отмечают, что в развитых странах уровень пиратства падает, а в развивающихся странах, таких, как Украина – растет. Единственная отрасль, в которой наблюдается тренд на увеличение легального потребления это музыка. Музыкальное пиратство упало на 34%.

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