В iOS 13 обнаружили серьезную уязвимость

Apple довольно часто называла свою операционную систему одной из самых защищенных и безопасных. Правда, хакерам удалось найти серьезную уязвимость в одной из последних бета-версий iOS 13.

Как оказалось, при желании можно легко обойти FaceID, TouchID и пароль блокировки даже без специальных устройств и программных ухищрений, сообщает Apple Insider.

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Как это работает? Источником найденного пробела в безопасности системы стали голосовые функции самого смартфона. Используя Siri и VoiceOver, можно всего за несколько секунд получить доступ к списку контактов владельца iPhone.

Как хакеры могут взломать iPhone – смотрите видео

Для активации бага необходимо позвонить на смартфон по FaceTime, затем ответить на звонок сообщением, включив VoiceOver с помощью Siri. После отключения VoiceOver взломщик получает доступ к последним набранным контактам, откуда без проблем открывается доступ к телефонной книге.

Что делать? Аналогичную "дыру", связанную с галереей изображений, ранее обнаружили в iOS 12. Специалисты в сфере IT-безопасности рекомендуют владельцам iPhone отключить доступ к голосовому ассистенту Siri с заблокированного экрана до выхода соответствующих патчей iOS.

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