Vivo Y93 – новый смартфон с голосовым помощником за 215 долларов

1 ноября китайская компания Vivo представила первый смартфон, получивший новый процессор Snapdragon 439. Смартфон получил название Vivo Y93.

Об этом сообщает gizmochina.com.

Характеристики Vivo Y93

Смартфон получил LCD-дисплей с разрешением HD + (1520 × 720 точек). Вверху экрана для селфи-камеры видим вырез в виде капли.

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Работает новинка, как уже было сказано, на 8-ядерном процессоре Snapdragon 439 с графикой Adreno 505. Устройство получило 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. При этом оно имеет слот microSD, поэтому память можно расширить до 256 ГБ.

Основная камера двойная, с разрешением модулей на 13 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп, она с функцией распознавания лица и обеспечивает улучшенную обработку снимков.

За автономность отвечает батарея, емкостью 4030 мАч. Телефон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменным интерфейсом FunTouch.

Кстати Vivo Y93 получил голосового помощника Jovi.

Цена Vivo Y93

Смартфон уже поступил в продажу в Китае. Его стоимость составляет 215 долларов (6000 гривен). Когда новинка поступит на международный рынок – пока информации нет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo Y93 Дисплей Тип: LCD

Разрешение: 1520 × 720 пикселей

Тип: LCD Разрешение: 1520 × 720 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 439

Qualcomm Snapdragon 439 Видеопроцессор Adreno 505

Adreno 505 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 13 Мп + 2 Мп

​Фронтальная: 8 Мп

Основная: 13 Мп + 2 Мп ​Фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 4030 мАч

4030 мАч Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

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