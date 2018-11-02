Vivo Y93 – новый смартфон с голосовым помощником за 215 долларов

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Vivo Y93: характеристики и цена
Vivo Y93: характеристики и цена / gizmochina.com

1 ноября китайская компания Vivo представила первый смартфон, получивший новый процессор Snapdragon 439. Смартфон получил название Vivo Y93.

Об этом сообщает gizmochina.com.

Характеристики Vivo Y93

Смартфон получил LCD-дисплей с разрешением HD + (1520 × 720 точек). Вверху экрана для селфи-камеры видим вырез в виде капли.

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Работает новинка, как уже было сказано, на 8-ядерном процессоре Snapdragon 439 с графикой Adreno 505. Устройство получило 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. При этом оно имеет слот microSD, поэтому память можно расширить до 256 ГБ.

Основная камера двойная, с разрешением модулей на 13 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп, она с функцией распознавания лица и обеспечивает улучшенную обработку снимков.

За автономность отвечает батарея, емкостью 4030 мАч. Телефон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменным интерфейсом FunTouch.

Кстати Vivo Y93 получил голосового помощника Jovi.

Цена Vivo Y93

Смартфон уже поступил в продажу в Китае. Его стоимость составляет 215 долларов (6000 гривен). Когда новинка поступит на международный рынок – пока информации нет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo Y93

  • ДисплейТип: LCD
    Разрешение: 1520 × 720 пикселей
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 439
  • ВидеопроцессорAdreno 505
  • ПамятьОперативная: 4 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ
  • КамераОсновная: 13 Мп + 2 Мп
    ​Фронтальная: 8 Мп
  • Аккумулятор4030 мАч
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: Техно
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