Vivo Y93 – новый смартфон с голосовым помощником за 215 долларов
1 ноября китайская компания Vivo представила первый смартфон, получивший новый процессор Snapdragon 439. Смартфон получил название Vivo Y93.
Об этом сообщает gizmochina.com.
Характеристики Vivo Y93
Смартфон получил LCD-дисплей с разрешением HD + (1520 × 720 точек). Вверху экрана для селфи-камеры видим вырез в виде капли.
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Работает новинка, как уже было сказано, на 8-ядерном процессоре Snapdragon 439 с графикой Adreno 505. Устройство получило 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. При этом оно имеет слот microSD, поэтому память можно расширить до 256 ГБ.
Основная камера двойная, с разрешением модулей на 13 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп, она с функцией распознавания лица и обеспечивает улучшенную обработку снимков.
За автономность отвечает батарея, емкостью 4030 мАч. Телефон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменным интерфейсом FunTouch.
Кстати Vivo Y93 получил голосового помощника Jovi.
Цена Vivo Y93
Смартфон уже поступил в продажу в Китае. Его стоимость составляет 215 долларов (6000 гривен). Когда новинка поступит на международный рынок – пока информации нет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo Y93
- ДисплейТип: LCD
Разрешение: 1520 × 720 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 439
- ВидеопроцессорAdreno 505
- ПамятьОперативная: 4 ГБ
Встроенная: 64 ГБ
- КамераОсновная: 13 Мп + 2 Мп
Фронтальная: 8 Мп
- Аккумулятор4030 мАч
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo
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