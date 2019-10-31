Впервые за два года: продажи смартфонов начали расти

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Продажи смартфонов начали расти
Продажи смартфонов начали расти

Компания Canalys провела исследование рынка смартфонов и выяснила, что впервые за два года продажи смартфонов в мире начали расти. Интересно, что важную роль в этом сыграли рекордные продажи Huawei.

Как пишет gsmarena.com, рекордные продажи Huawei показала на китайском рынке.

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Китайская компания показала рост на 29%. Правда, за пределами Китая производитель показал негативную тенденцию, по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

С июля по сентябрь 2019 года производители смартфонов продали 352,4 миллиона устройств. Это на процент больше, чем было в этом промежутке в 2018 году. Как известно, с осени 2017 года продажи смартфонов показывают негативную тенденцию.

продажі смартфонів почали зростати
Тенденция на рынке смартфонов

Кто продал больше всего? Huawei догоняет Samsung, однако пока не опередила эту компанию. Южнокорейский производитель продал за этот промежуток 66,8 миллиона аппаратов. Поэтому эта компания остается лидером на рынке смартфонов, увеличив поставки смартфонов на 11%, по сравнению с прошлым годом.

Что касается Apple, то продажи ее аппаратов наоборот снизились – на 7%. Компания реализовала 43,5 миллиона аппаратов.

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Теги: Huawei Apple Новости Техно Техно Смартфоны Samsung
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