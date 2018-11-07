Выборы в Конгресс в США: Facebook и Twitter удалили миллионы пророссийских аккаунтов

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Выборы в Конгресс в США
Выборы в Конгресс в США / Фото из открытых источников

Facebook Inc и Twitter Inc удалили миллионы постов и закрыли аккаунты, связанные с операцией по усилению влияния РФ, Ирана и других во время выборов в Конгресс в США.

Об этом сообщает издание The Independent.

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Служба безопасности США отметила, что люди, которые, вероятно, связаны с властями РФ распространяли противоречивые посты накануне выборов. Следователи не раскрыли содержание публикации, которые содержали дезинформацию, но сказали, что они были быстро удалены.

Напомним, на выборах в США, состоявшихся 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.

Теги: Новости США Новости России Соцсети Twitter Facebook Дональд Трамп Российская пропаганда
Источник: Техно
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