Xiaomi Mi Mix Alpha: как снимает 108-мегапиксельная камера смартфона

Одним из наиболее ожидаемых и непредсказуемых устройств Xiaomi в 2019 году может стать смартфон Mi Mix Alpha. Девайс не только обещает стать полностью безрамочным, но и первым среди камерофонов с разрешением сенсора 108 мегапикселей.

Возможности нового модуля компания продемонстрировала на новом официальном постере.

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Особенности камеры. Вместе с указанием даты анонса Xiaomi демонстрирует качество съемки на продвинутую камеру будущей новинки. Полученный снимок, по заявлению производителя, сохраняет четкость даже при восьмикратном увеличении во время просмотра.

Xiaomi MIX Alpha 108MP Camera in Action. Can take Images of Resolution 12032 x 9024 (40MB Size). pic.twitter.com/BJEjDpkCZc — TechDroider (@techdroider) September 23, 2019

Разрешение основной 108-мегапиксельной камеры смартфона составит 12 032х9 024 пикселей. Вероятно каждый такой снимок будет "весить" около 40 МБ.



Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha покажут 24 сентября

Ожидается, что флагманский процессор Snapdragon 855 Plus, который приписывают данной модели, сможет быстро обрабатывать такие фотографии, несмотря на их внушительный размер.

Дата презентации смартфона. Презентация смартфонов Mi Mix Alpha, Mi9 Pro 5G и первого 8K-телевизора компании состоится уже во вторник, 24 сентября.

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