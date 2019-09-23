Xiaomi Mi Mix Alpha: как снимает 108-мегапиксельная камера смартфона

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Xiaomi Mi Mix Alpha
Xiaomi Mi Mix Alpha / Фото из открытых источников

Одним из наиболее ожидаемых и непредсказуемых устройств Xiaomi в 2019 году может стать смартфон Mi Mix Alpha. Девайс не только обещает стать полностью безрамочным, но и первым среди камерофонов с разрешением сенсора 108 мегапикселей.

Возможности нового модуля компания продемонстрировала на новом официальном постере.

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Особенности камеры. Вместе с указанием даты анонса Xiaomi демонстрирует качество съемки на продвинутую камеру будущей новинки. Полученный снимок, по заявлению производителя, сохраняет четкость даже при восьмикратном увеличении во время просмотра.

Разрешение основной 108-мегапиксельной камеры смартфона составит 12 032х9 024 пикселей. Вероятно каждый такой снимок будет "весить" около 40 МБ.

Xiaomi Mi Mix Alpha
Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha покажут 24 сентября

Ожидается, что флагманский процессор Snapdragon 855 Plus, который приписывают данной модели, сможет быстро обрабатывать такие фотографии, несмотря на их внушительный размер.

Дата презентации смартфона. Презентация смартфонов Mi Mix Alpha, Mi9 Pro 5G и первого 8K-телевизора компании состоится уже во вторник, 24 сентября.

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Теги: Xiaomi Техно Новости Техно Смартфоны
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