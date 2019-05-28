Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 7A за 80 долларов

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Redmi 7A: характеристики и цена
Redmi 7A: характеристики и цена / xda-developers.com

Во время презентации новых флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, компания Xiaomi представила бюджетный смартфон под тем же брендом. Новинка получила название Redmi 7A.

Характеристики. Redmi 7A получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440х720 пикселей. Он работает на базе процессора Snapdragon 439 в паре с 2 или 3 ГБ встроенной  памяти. Флэш-хранилище тоже на выбор – 16 или 32 ГБ памяти.

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Емкость аккумулятора приятно удивляет – 4000 мАч. Также модель имеет разъемом 3,5 мм и водоотталкивающее покрытие P2i.

Что касается камеры, то здесь все стандартно, как для бюджетника. Одинарный модуль основной камеры с разрешением 13 Мп. Фронтальная камера получила 5 Мп.

Redmi 7A
Redmi 7A можна купить в 2 цветах

Из коробки на смартфон будет работать на операционной системе Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Цена. Новинка доступна в двух цветовых вариантах – черном и светло-синем.

  1. Redmi 7A в модификации 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти оценена в 80 долларов (2000 гривен)
  2. Версия 3 + 32 ГБ памяти стоит 86 долларов (2200 гривен).

Новинка поступит в продажу на китайский рынок 6 июня. О глобальной презентации устройства пока не сообщается.

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Redmi Смартфоны
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