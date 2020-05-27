Исторический запуск Falcon 9 и Crew Dragon: онлайн-трансляция события

27 мая в 23:33 по киевскому времени должен был пройти первый в истории пилотируемый запуск коммерческого космического корабля компании SpaceX – Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту. К сожалению запуск отменили из-за плохой погоды.

24 канал наблюдал за подготовкой к старту ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon от SpaceX на площадке PAD39A на мысе Канаверал, что во Флориде.

Детали NASA и SpaceX готовы к историческому запуску корабля Crew Dragon:все о полете на МКС

Коротко о запуске

Запуск должен был пройти 23:33 по киевскому времени, однако его отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Скорее всего его перенесут на одну из резервных дат: 30 или 31 мая.

Экипаж первого пилотируемого корабля Crew Dragon состоит из двух опытных астронавтов NASA, которые имеют за плечами по два космических полета. Бывший пилот шаттла Дуглас Херли назначен командиром корабля, астронавт Роберт Бенкен выполняет роль командира из общих операций с МКС.

Херли будет отвечать за участок автономного полета Crew Dragon, а Бенкен контролировать автоматическую стыковку и расстыковку с МКС. Вместе они должны оценить готовность корабля к доставке людей на орбиту. Кроме того, им предстоит проверить в реальных условиях удобство и функциональность новых спасательных скафандров, разработанных SpaceX.

Видеотрансляция

Стрим от NASA

Стрим от SpaceX

Этапы запуска

Точный тайминг процессов подготовки ракеты Falcon 9 к запуску.

-45:00 Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к заправке ракеты топливом

-42:00 Отвод рукава для посадки астронавтов

-37:00 Система аварийного спасения Dragon приведена в готовность

-35:00 Начинается заправка ракеты RP-1 (ракетное топливо-1, керосин)

-35:00 Начинается заправка первой ступени ракеты жидким кислородом

-16:00 Начинается заправка второй ступени ракеты жидким кислородом

-07:00 Начинается охлаждения двигателей Falcon 9 перед стартом

-05:00 Dragon переключается на внутреннее питание

-01:​​00 Бортовой компьютер начинает финальную предстартовую проверку

-01:​​00 Начинается надув топливных баков до уровня полетного давления

-00:45 Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к запуску

-00:03 Команда на зажигание двигателей

00:00 Старт Falcon 9

00:58 MaxQ – момент максимального аэродинамического давления на ракету

2:33 Отключение двигателей первой ступени

2:36 Разделение первой и второй ступеней

2:44 Включение двигателя второй ступени

7:15 Включение двигателей первой ступени при возвращении в атмосферу

8:47 Отключение двигателей второй ступени

8:52 Включение двигателей первой ступени для посадки

9:22 Приземление первой степени на платформу Of Course I Still Love You

12:00 Отделение Dragon от второй ступени

2:46 Открытие носового конуса Dragon

Как проходит подготовка к запуску

Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен одеты в скафандры от SpaceX на автомобилях Tesla отправились к площадке где состоится старт.

Отправка экипажа в зону старта

Фото с трансляции:

Посадка в корабль Crew Dragon

Астронавты внутри Crew Dragon

К слову, на борту Crew Dragon находятся не только астронавты. Вместе с ними, на третьем кресле, сидит игрушечный динозавр. Эта игрушка выполняет роль индикатора отсутствия гравитации. Когда корабль очутится в открытом космосе, экипаж сможет заметить отсутствие гравитации благодаря этой игрушке.



Третий член экипажа Crew Dragon – игрушечный динозавр

Отвод трапа

К сожалению запуск отменили. Когда именно его проведут, пока неизвестно. Предварительно есть две даты: 30 или 31 мая, однако о точном дне будет сообщено позже.