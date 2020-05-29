Запуск SpaceX Demo-2 могут снова отложить – синоптики обещают плохую погоду

Погодные условия могут помешать старту полета SpaceX Demo-2 на новом космическом корабле Crew Dragon и в резервные дни. В прогнозе говорится, что на 30 и 31 мая ожидается 60% вероятность осадков и кучевых облаков, из-за которых начать полет будет невозможно.

По данным синоптиков, вероятность удачной погоды в субботу и воскресенье составит 40%, сообщает Spaceflight Insider.

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Так запуск перенесут?

Вместе с тем NASA и SpaceX все же надеются, что в субботу и воскресенье метеорологические условия станут лучшими. Однако, учитывая прогноз, запуск миссии может быть вновь отложен – в таком случае позже будет определена новая дата.

Исторический запуск Crew Dragon

Полет Crew Dragon к Международной космической станции с двумя астронавтами на борту должен был начаться 27 мая, но его пришлось отложить из-за неудовлетворительных погодных условий. За день до запланированного старта миссии метеорологи сообщали о 60% вероятности удовлетворительных для запуска погодных условий. Однако в течение всего дня на мысе Канаверал с перерывами шел дождь, а за несколько часов до полета синоптики предупредили о возможности возникновении торнадо в районе Космического центра Кеннеди.

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В итоге за 16 минут до старта SpaceX и NASA приняли решение перенести запуск на резервные дни – 30 и 31 мая, несмотря на то, что астронавты уже находились на борту, а ракета была заправлена ​​и готова к старту.