Журналисты обнаружили проблемы со смартфоном Huawei P30 Pro: в чем причина

Зарубежные СМИ сообщили, что смартфон Huawei P30 Pro запрашивает данные с китайского сервера и, возможно, передает информацию обратно. Они отметили, что даже если пользователь не авторизуется в аккаунте Huawei ID, устройство передает данные.

Что произошло? Как сообщает Ocworkbench, список серверов включает beian.gov.cn. Это домен службы сетевой безопасности Китая.

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Как отмечает издание, смартфон Huawei P30 Pro создает DNS-запросы к ресурсам, которые расположены в Китае или имеют IP-адреса в пределах китайской сети ASN.

Реакция компании. В свою очередь компания Huawei очень оперативно прокомментировала такие обвинения.

Huawei считает кибербезопасность и защиту конфиденциальности данных ключевыми приоритетами своей деятельности. Компания Huawei никогда не будет собирать и передавать персональные данные пользователей третьим лицам без получения их разрешения,

– отметили представители китайского производителя.

Также в Huawei отметили, что "стандарты защиты конфиденциальности, внедренные бизнес-подразделением Huawei Consumer Business Group по всему миру, базируются на общепринятых принципах конфиденциальности (GAPP) и общем регламенте по защите данных (GDPR)".

В компании подчеркнули, что готовы отстаивать свою репутацию в судах.

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