Звездопад Квадрантиды 2020: где и когда можно увидеть

Метеорный поток Квадрантиды 2020 люди смогут увидеть в ночь с 3 на 4 января. Это будет первый из трех самых ярких звездопадов в году. Другие два – это метеоритный период Персеиды, за которым можно наблюдать в августе и звездопад Геминиды, который виден в декабре.

Ежегодно метеоритный поток Квадрантиды начинаются с 28 декабря и продолжается до 7 января.

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Звездопад Квадрантиды: когда смотреть

Пик этого метеоритного дождя приходится на 3 – 4 января, то есть именно в эту ночь он наиболее зрелищный. Звездопад продлится несколько часов. В этот период максимальное количество метеоров в час будет достигать 120 падений.



Звездопад Квадрантиды 2012 / Фото Джефф Беркес

Как говорят в Международной метеорологической организации, максимум активности будет в 3 утра EST (Североамериканское Восточное стандартное) или в 8 утра по Гринвичу. Это значит, что в Киеве к тому времени будет 10 утра. Поэтому самый яркий звездопад мы не увидим. И все же мы советуем на рассвете взглянуть на небо, частично гл метеоритный поток будет видно и над Украиной.

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Что такое метеоритный поток?

Это явление, во время которого в ночном небе можно увидеть многочисленные метеоры. В основном, это явление периодическое, длится от нескольких дней до нескольких недель и наблюдается ежегодно примерно в одно и то же время.



Источником метеорных потоков являются кометы, вращающиеся вокруг Солнца. Большинство метеоров вызваны обломками кометы, они сгорают при входе в земную атмосферу, и вызывает яркие вспышки.

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